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Итоги созидательной синергии
Анвар Ахметов г. Аксай, Западно-Казахстанская область

КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие текущего года.

За данный период компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» добыто около 71,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качест­ве топлива. Дополнительно закачано в пласт 5,7 млрд кубометров сырого газа, что составило 54,3% от общего объема добытого газа.

«В ходе освоения Карачаганакского месторождения КПО тесно сотрудничает с акиматом Западно-Казахстанской области и полномочным органом – ТОО «PSA», применяя новейшие технологии для увеличения добычи и, следовательно, поступлений доходов в региональный и республиканский бюджеты. В основе этой созидательной синергии лежит взаимное уважение интересов и социальная ответственность», – отметил генеральный директор КПО Джанкарло Рую.

«В настоящее время идет транс­формация всей отрасли, связанная в том числе с переходом к использованию возобновляемых источников энергии и со стремлением к достижению углеродной нейтральности. КПО намерена принять самое активное участие в этом процессе. Наша стратегия «КПО-365» охватывает целый ряд перспективных направлений по снижению выбросов CO2», – добавил генеральный директор.

КПО неукоснительно следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РК, касающимся профилактики заболевания КВИ на фоне продолжающейся пандемии. Предпринимаются все необходимые меры по защите здоровья сотрудников компании и подрядных организаций с целью обеспечения бесперебойной работы нефтепромысла и дальнейшего осуществления капитальных проектов.

За первое полугодие 2022 года показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,96%, что является достижением мирового уровня. На сегодня общий объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составляет 446 млн долларов.

КПО является одной из первых компаний в Казахстане, успешно внедрившей программу развития местного содержания. За первое полугодие доля местного содержания в контрактах КПО на закупку товаров, работ и услуг достигла 54,8%, что в денежном выражении составило 205,9 млн долларов.

Последовательно и планомерно продолжается национализация кадров. Так, в первом полугодии численность местных сотрудников КПО в процентном выражении составила 98% от общего состава инженерно-технических работников и 85% всего руководящего персонала.

На сегодняшний день суммарный объем средств, выделенных КПО на развитие социальной инф­раструктуры в регионе, превысил 456 млн долларов. Объем инвес­тиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта на сегодняшний день сос­тавляет около 29 млрд долларов.

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