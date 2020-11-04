О том, из каких стран казахстанцы чаще всего привозят коронавирус, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
По словам Айжан Есмагамбетовой, с 6 октября в Казахстан международными авиарейсами прибыло около 61 тысячи пассажиров. Из них 8 352 человека прошли ПЦР-тестирование, выявлен 41 положительный случай.
"17 случаев из Египта, из Турции – 13, Беларуси – 16, России – 1, ОАЭ – 4. Уважаемые граждане, хотела бы обратить ваше внимание, что, если вы планируете выезд за рубеж, то, пожалуйста, помните о том, что оттуда вы можете вернуться с коронавирусной инфекцией. Если вы сегодня можете избежать выезда за рубеж, то лучше воспользоваться этой возможностью", – добавила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Казахстан усилит
ограничительные меры на госгранице.