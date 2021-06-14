Общество
​Из-за засухи в Мангистау погибло свыше 1 100 голов скота
Андрей Смолин
В декабре прошлого года в Мангистауской степи замерзли сотни лошадей. Тогда животные пострадали от непривычных для региона низких температур и недостаточного питания.

А в начале июня текущего года случилась новая напасть – большой резонанс в сети вызвали фото истощенных лошадей. Причиной произошедшего власти области назвали острую засуху. Как отметили специалисты, из-за погодных условий нынче всходы и без того скудной степной растительности практически отсутствуют. 

– Прошлые годы запомнились снегами и дождями, нынче же осадков оказалось крайне мало. По сведениям Казгидромета, толщина слоя выпавшей воды должна составлять минимум 20 миллиметров, а у нас данный показатель составил 3–4 миллиметра. Это сказалось на пастбищах и влияет на развитие животноводства, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул. 

Он также отметил, что сейчас в управлении работают над проблемой. Недавно специалисты вернулись из соседней Актюбинской области.
– Мы вели переговоры с предпринимателями и заключили меморандум на поставку сена. Продукция будет поступать из ближайших к нашему региону пяти районов Актюбинской области. Из средств СПК «Каспий» выделено 204 миллиона тенге на первоначальный этап закупа. Из них 150 миллионов будет направлено на покупку сена, 54 миллиона – на закуп комбикормов (ячмень). Сено из свежего укоса намечено доставить в конце июня – начале июля. Стоимость одного килограмма составит 53–55 тенге, – сообщил Серик Калдыгул.
Также область закупила 620 тонн ячменя, которые прибудут после 15 июня. Для выкупа в течение следующих 6 месяцев забронировано еще 1 783 тонны. 

Сообщается, что накануне была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители министерств сельского хозяйства, экологии, депутаты Мажилиса Парламента, руководитель РГП «Казгидромет», а также сотрудники местных исполнительных органов. В результате работы даны рекомендации о необходимости внесения изменений в госпрограммы оказания поддержки со стороны Правительства. 

– Со стороны государства выделяются субсидии на корм. В прошлом году мы выплатили 60 миллионов тенге на содержание маточного поголовья, отдельно выплачиваются средства на закуп племенных видов. По программе обводнения пастбищ предусмотрены субсидии на возмещение ущерба до 50%. Имеются льготные кредиты под 4% годовых. Нынче этим воспользовались около трети крестьянских хозяйств. Прорабатываются другие виды субсидирования, – говорит Серик Калдыгул. 

По его мнению, несмотря на то что аграрная сфера – дотационная отрасль, крестьяне все же являются частными предпринимателями. И, зная о том, что климат в Мангистау суровый, они должны позаботиться о своем хозяйстве. 

Сегодня, как было отмечено, в области сложилась ситуация, когда сами владельцы живут в городе или пригороде, а животные находятся в районах. Хозяева надеются: там они будут пастись, но не учитывают природные условия. Предполагается, что именно такие животные погибли в этом году от истощения. На них, как сообщили в управлении ветеринарии Мангистауской области, не было бирок, и владельцев невозможно установить. 

– Из-за засухи, по последним данным, погибло 539 лошадей, 65 верблюдов, 477 овец. Больше всего скота гибнет в Мангистауском районе, – сообщил руководитель управления ветеринарии области Шамгали Хамиев. 

По информации руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Темирбека Нуртазина, проведенные обследования показали, что животные при выгуле должны восполнять пройденные километры калориями. В Мангистау в поисках еды животное проходит до 40 км, но калории не получает. Это ведет к дистрофии и падежу.
– Мы производили забор крови и направляли материалы в лабораторию, биохимический анализ показал, что животные страдают алиментарной дистрофией, – сообщил эксперт. 

Серик Калдыгул в свою очередь отмечает, что в области каждый год идет прирост поголовья скота. 

– Это хорошо. Но иногда кажется, что этот вопрос из-за нехватки пастбищ и воды нужно лимитировать. Да, у нас традиционно держали скот. Но скотоводство, которое вели деды и прадеды, было другим. Летом животных пасли на плато Устюрт, а на зимовку возвращали. Сейчас такой способ не применяется, а для выпаса используется около четверти пастбищных угодий, – подытожил он.

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