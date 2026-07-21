ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Ауыл»

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Девятое заседание Центральной избирательной комиссии РК в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года, прошло сегодня в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Участие в его работе приняли руководство республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл», международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, представители Генеральной прокуратуры, Министерств иностранных дел, финансов, внутренних дел, юстиции, а также СМИ. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи были подключены председатели и члены территориальных избирательных комиссий столицы, областей и городов республиканского значения.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы об аккредитации наблюдателей иностранных государств, а также о регистрации партийного списка республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Выступая по первому вопросу, Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман напомнил о том, что с момента открытия 1 июля 2026 года института международного наблюдения за выборами депутатов Курултая Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией были аккредитованы 76 наблюдателей от 8 иностранных государств и 5 международных организаций.

«По состоянию на 21 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 10 наблюдателей от 4 иностранных государств. 2 кандидатуры от Исламской Республики Пакистан, в том числе Председатель Избирательной комиссии Пакистана, 4 кандидатуры от Республики Индонезия, в том числе Посол Индонезии в Казахстане, 3 наблюдателя от Малайзии, в том числе Посол Малайзии в Казахстане и 1 наблюдатель от Республики Узбекистан», - проинформировал Мухтар Ерман.

Члены ЦИК приняли постановление об аккредитации предложенных кандидатур. Таким образом, количество аккредитованных ЦИК международных наблюдателей на сегодня составляет 86 человек. В дальнейшем, данные по наблюдателям будут обновляться по мере поступления предложений для аккредитации.

Докладчиком по второму вопросу выступил Секретарь ЦИК Шавхат Утемисов. Он проинформировал, что ранее в Центризбиком республиканским общественным объединением «Партия «Ауыл» были направлены соотвествующие документы.

«Для избрания депутатом Курултая гражданин должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 54 Конституции. Он должен иметь гражданство Республики Казахстан, проживать на территории страны последние 10 лет и быть не моложе 25 лет. Партия «Ауыл» выдвинула партийный список, состоящий из 69 человек. В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией, уполномоченными государственными органами проведена проверка соответствия лиц, включенных в партийный список предъявляемым требованиям. 29 кандидатов в списке - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, это составляет 42%. Установленная законом квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах», - отметил Шавхат Утемисов.

Секретарь ЦИК также проинформировал, что согласно пункту 2, статьи 88 Конституционного закона о выборах, политические партии, получившие пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента, освобождаются от уплаты избирательного взноса. В этой связи он напомнил, что партия Ауыл на выборах депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва получила 10,90% голосов.

По итогам заседания, члены Центральной избирательной комиссии приняли соответствующие постановления, в том числе о регистрации партийного списка республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл» на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан. Представители политической партии в ходе брифинга для СМИ ответили на вопросы журналистов.

 

#выборы #партия #ауыл

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