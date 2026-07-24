Центральный предвыборный штаб ОСДП открылся в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице состоялось открытие центрального предвыборного штаба Общенациональной социал-демократической партии, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, кандидаты в депутаты Курултая Максут Насибулов, Ажар Сагандыкова, Наурыз Сайлаубай, Нурлан Жабаев, а также активисты, сторонники партии и представители общественности.

В ходе мероприятия были представлены предвыборная программа «20 вершин на пути к прогрессу!», кандидаты в депутаты и дан старт работе региональных агитационных штабов. Мероприятие объединило около 30 участников, включая руководство партии, кандидатов в депутаты Курултая, независимых экспертов и журналистов.

Партия объявила о запуске проекта «Письмо будущему Курултаю». Это прямой канал для народных инициатив, которые лягут в основу первых депутатских запросов и реальных законопроектов.

По итогам открытия было объявлено, что Центральный штаб ОСДП перешел на ежедневный режим работы с гражданами. Все обращения, поступающие через «Будку гласности», «Народный телефон» и проект «Письмо будущему Курултаю», будут включены в общереспубликанский реестр наказов избирателей.

Свою предвыборную программу Общенациональная социал-демократическая партия презентовала также на круглом столе в столице. Встреча объединила руководство партии, кандидатов в депутаты Курултая, независимых экспертов и журналистов.

Центральным событием встречи стало программное выступление председателя ОСДП Асхата Рахимжанова, который представил видение партией развития страны. Далее слово взяли кандидаты в депутаты от ОСДП. Так, Максут Насибулов акцентировал внимание на социально-экономическом блоке и земельном вопросе. Ажар Сагандыкова остановилась на вопросах социальной политики и прав женщин.

Обобщающие выводы об экономической программе партии сделал кандидат в депутаты Курултая от ОСДП Максим Андрюшин. Он рассказал о предложениях по введению прогрессивного налога на роскошь и сверхдоходы, усилению ответственности собственников предприятий за травматизм и гибель рабочих, а также о возврате права раннего выхода на пенсию занятым на вредных производствах работникам.

Отвечая на вопрос журналистов о набирающей популярность практике включения в партийные списки узнаваемых медийных персон и «лидеров мнений» для привлечения электората, Насибулов отметил:

«ОСДП сознательно отказывается от этой игры. Наш список формируется не по принципу медийности, а по принципу компетентности: нам важны люди, которые умеют и готовы решать системные проблемы страны, а не собирать лайки. Избиратель сегодня достаточно зрелый, чтобы отличить настоящую экспертизу от красивой картинки».

По итогам круглого стола спикеры подчеркнули готовность ОСДП к открытым дебатам с представителями других партий на любой публичной площадке.

