Представители НПК встретились с работниками павлодарских предприятий

В ходе поездки обсуждались вопросы трудовых отношений, развития энергетики, занятости молодежи, а также образования и здравоохранения

Фото: НПК

Кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана провели встречи с жителями и коллективами предприятий Павлодара, сообщает Kazpravda.kz

Представители НПК во главе с председателем Республиканского предвыборного штаба Нурсултаном Шокановым посетили ТОО «СтеклоМир», ТОО «Тотал-Сервис», ТОО «ENERGY SERVICE – PVL» и АО «Павлодарэнерго».

– Мы регулярно встречаемся с производственными коллективами и видим, с какими трудностями они сталкиваются. Переработки не всегда учитываются должным образом, а вопросы техники безопасности требуют большего внимания, – сказал Нурсултан Шоканов.

Далее общение продолжилось в формате открытого микрофона. Павлодарцы задавали вопросы о защите прав работников промышленных предприятий, ранее проведенной партией работе в регионе, а также о предложениях в сферах образования и здравоохранения.

Отдельная встреча прошла с коллективом АО «Павлодарэнерго». Ее участники обсудили модернизацию энергетической инфраструктуры, строительство новых генерирующих объектов и подготовку кадров для отрасли.

– Особое внимание необходимо уделить развитию современной энергетической инфраструктуры, поскольку надежное энергоснабжение является основой промышленного роста и привлечения инвестиций, – отметил председатель партии.

Также был представлен проект долгосрочного энергетического баланса Казахстана до 2035 года. По информации представителей НПК, документ предусматривает обновление действующих мощностей, строительство новых объектов генерации и поддержку инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Работников предприятия также интересовали меры поддержки молодых специалистов. Кандидаты рассказали о предложении создать систему оплачиваемых стажировок для выпускников вузов и колледжей, которая позволит им получить первый практический опыт.

В рамках поездки представители НПК приняли участие в женском форуме. На встрече обсуждались вопросы занятости, профессионального обучения, предпринимательства и участия женщин в общественной жизни.

Экс-депутат Сената Ляззат Сулеймен рассказала о предложениях, касающихся равной оплаты труда, профессиональной переподготовки, развития женского предпринимательства и расширения участия женщин в органах принятия решений.

Кроме того, участники форума подняли вопросы доступности дошкольного и дополнительного образования для детей. По итогам встреч жители региона передали кандидатам свои предложения в сфере трудовых отношений, энергетики, образования и здравоохранения.

