Представители НПК встретились с работниками павлодарских предприятий

Партии

В ходе поездки обсуждались вопросы трудовых отношений, развития энергетики, занятости молодежи, а также образования и здравоохранения

Фото: НПК

Кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана провели встречи с жителями и коллективами предприятий Павлодара, сообщает Kazpravda.kz

Представители НПК во главе с председателем Республиканского предвыборного штаба Нурсултаном Шокановым посетили ТОО «СтеклоМир», ТОО «Тотал-Сервис», ТОО «ENERGY SERVICE – PVL» и АО «Павлодарэнерго».

– Мы регулярно встречаемся с производственными коллективами и видим, с какими трудностями они сталкиваются. Переработки не всегда учитываются должным образом, а вопросы техники безопасности требуют большего внимания, – сказал Нурсултан Шоканов.

Далее общение продолжилось в формате открытого микрофона. Павлодарцы задавали вопросы о защите прав работников промышленных предприятий, ранее проведенной партией работе в регионе, а также о предложениях в сферах образования и здравоохранения.

Отдельная встреча прошла с коллективом АО «Павлодарэнерго». Ее участники обсудили модернизацию энергетической инфраструктуры, строительство новых генерирующих объектов и подготовку кадров для отрасли.

– Особое внимание необходимо уделить развитию современной энергетической инфраструктуры, поскольку надежное энергоснабжение является основой промышленного роста и привлечения инвестиций, – отметил председатель партии.

Также был представлен проект долгосрочного энергетического баланса Казахстана до 2035 года. По информации представителей НПК, документ предусматривает обновление действующих мощностей, строительство новых объектов генерации и поддержку инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Работников предприятия также интересовали меры поддержки молодых специалистов. Кандидаты рассказали о предложении создать систему оплачиваемых стажировок для выпускников вузов и колледжей, которая позволит им получить первый практический опыт.

В рамках поездки представители НПК приняли участие в женском форуме. На встрече обсуждались вопросы занятости, профессионального обучения, предпринимательства и участия женщин в общественной жизни.

Экс-депутат Сената Ляззат Сулеймен рассказала о предложениях, касающихся равной оплаты труда, профессиональной переподготовки, развития женского предпринимательства и расширения участия женщин в органах принятия решений.

Кроме того, участники форума подняли вопросы доступности дошкольного и дополнительного образования для детей. По итогам встреч жители региона передали кандидатам свои предложения в сфере трудовых отношений, энергетики, образования и здравоохранения.
 

#НПК #население #Павлодар #встречи

Популярное

Все
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Соль отправится на экспорт
Дорога к звездам начинается на Земле
Партнеры и союзники
Урал – река дружбы
Дать шанс
О вечных ценностях
Книжный марафон объединяет читателей
Выбор, который определяет доверие
Урок японского парка
Философия степного звука
«Дударай» – гимн любви
Сакральный инструмент в цифровую эпоху
Когда работа сделана с душой
Знаменитая «Байса» на пороге перемен
За день в Астане выпало около трети месячной нормы осадков - акимат
Необузданный житель степи
Как развивается Мангистауская область по итогам I полугодия
Шипалы – жемчужина Бескарагая
Хранители надежд
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Центральный предвыборный штаб ОСДП открылся в Астане
ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Ауыл»
ЦИК зарегистрировала партийный список Народной партии Казах…
В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курул…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]