После старта в регионы: чем запомнился второй день предвыборной кампании

Партии

Предвыборная кампания партий завершится 23 августа

Во второй день кампании внимание партий заметно сместилось от торжественных церемоний к практической работе в регионах. Если накануне главным событием было открытие предвыборных штабов, то теперь кандидаты вышли на первые встречи с избирателями, начали поездки по областям, посещение предприятий и отраслевых площадок, передает Kazpravda.kz.

При этом каждая политическая сила выбрала собственный формат общения, ориентируясь на разные аудитории.

Партия «Әділет» начала региональный этап агитационной кампании с Туркестанской области, где в течение дня кандидаты провели серию встреч с представителями интеллигенции, педагогами, медицинскими работниками, ремесленниками, спортсменами, предпринимателями и жителями региона. В ходе мероприятий обсуждались вопросы развития инфраструктуры, туризма, малого бизнеса, сельских территорий и социальной сферы. Одновременно в рамках избирательной кампании начали работу мобильные караваны «Әділетті Қазақстан үшін».

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) организовала в Астане круглый стол с участием журналистов, политологов и блогеров. В рамках мероприятия обсуждались вопросы избирательной кампании, партийной конкуренции и кадровой политики.

Партия зеленых «Байтақ» продолжила кампанию экологическим марафоном в Астане. Мероприятие прошло в Триатлон-парке и объединило более 200 участников, среди которых были кандидаты в депутаты Курултая, представители партийного актива, волонтеры и экоактивисты. Участники преодолели дистанцию 2,5 километра, после чего состоялось общение с участниками мероприятия. 

Народная партия Казахстана продолжила кампанию в Павлодарской области, где кандидаты встретились с коллективами промышленных предприятий. В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с условиями труда, социальной сферой и промышленной безопасностью.

Во второй день руководство партия «Ауыл» ознакомилось с подготовкой к проведению агитационных мероприятий молодежным крылом AUYL JASTARY, которые в течение предвыборного периода запланированы во всех регионах страны. Параллельно кандидаты в депутаты Курултая посетили предприятие «СтальЦинк» в Астане, где ознакомились с производством и встретились с трудовым коллективом. В ходе встречи обсуждались вопросы развития производства, предпринимательства, региональной экономики и поддержки человека труда. Завершился день прямым эфиром на официальной странице партии в социальных сетях с участием кандидата в депутаты Курултая Жигули Дайрабаева.

Представители Демократической партии «Ак жол» во главе с председателем Данией Еспаевой продолжили встречи с избирателями. В ходе мероприятий обсуждались вопросы экономической политики, поддержки предпринимательства и другие темы, представляющие интерес для участников. Также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам, связанным с проведением избирательной кампании.

Представители партии Respublica начали региональные поездки с Карагандинской области. Делегация посетила несколько сельскохозяйственных предприятий, где состоялись встречи с руководителями хозяйств и работниками аграрного сектора. Во время общения обсуждались вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и действующим отраслевым регулированием.

В целом второй день избирательной кампании продемонстрировал переход от официального старта к практической работе с избирателями. Политические партии сосредоточились на региональной повестке, проведении встреч с трудовыми коллективами, представителями бизнеса, молодежи и общественности, а также на организации тематических общественных мероприятий и открытых дискуссий.

 

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