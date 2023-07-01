Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на август

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фото: Kazpravda.kz

"Предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года сохранены на уровне июльских значений", - говорится в информации.

КФГД обращает внимание на то, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

"В зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, банки вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения", - отметили в фонде.

Предельные ставки КФГД по депозитам, в зависимости от их вида и срока, представлены в таблице: