Изменятся ли зарплата и условия труда после смены инвестора АМТ

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Зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Первое, правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода прав собственности в пользу Республики Казахстан. Второе, как уже неоднократно сообщалось, все условия, которые существуют сейчас на предприятиях, основанные на коллективных договорах с профсоюзами - оплата труда, количество сотрудников - останутся неизменными при приходе нового инвестора", - сказал Шарлапаев.

Журналисты поинтересовались, может ли новым инвестором предприятия стать Серик Ахметов.

"Такой вопрос не обсуждался", - коротко ответил министр промышленности и строительства.

Ранее он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.