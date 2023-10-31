Потратят ли бюджетные деньги на переход "Арселормиттал Темиртау" государству

Фото: metalmininginfo.kz

Правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау". Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы не можем сейчас до подписания юридически обязывающей документации по переходу актива и предприятия "Арселормиттал Темиртау" в пользу Республики Казахстан озвучивать какие бы то ни было условия сделки, именно потому, что это публичная компания. И по переходу права собственности в случае, если будут включены какие-то условия по выплатам, мы не компенсируем ArcelorMittal какие-то будущие потери. И второе, мы не планируем использовать бюджетные средства для приобретения этого актива", - подчеркнул министр.

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.