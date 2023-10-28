Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению

Правительство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Предварительная договорённость с акционерами достигнута, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

"Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", – сообщает официальный сайт правительства Казахстана.

Как сообщалось, по поручению главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

 

#Касым-Жомарт Токаев #Алихан Смаилов #АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко #Сделка по передаче АО

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