Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению

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"Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", – сообщает официальный сайт правительства Казахстана.

Как сообщалось, по поручению главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".