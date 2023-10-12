Израиль назвал условия для снятия блокады с сектора Газа

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Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться под блокадой, пока не будут освобождены все похищенные радикалами движения ХАМАС израильтяне. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальную службу новостей.

«Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — подчеркнул Кац.

Предположительно, в сектор Газа переправили более 150 человек, которые были захвачены ХАМАС на юге Израиля.

Напомним, в понедельник глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества и воды, а также перекрыли пути поставок продовольствия и топлива.