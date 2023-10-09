Израиль начал тотальную блокаду сектора Газа

В Газе не будет ни еды, ни топлива, ни электроэнергии

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Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я дал распоряжение - Газа будет в полной блокаде. Не будет поставок электричества, еды или топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ", - заявил министр по итогам оперативного совещания.

Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны Израиля.

Ранее официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные восстановили контроль над населенными пунктами у границы с сектором Газа, куда 7 октября проникли боевики радикальной палестинской организации ХАМАС.

По его словам, теперь израильская армия переходит к наступательной фазе операции "Железные мечи", конечной целью которой будет полное уничтожение ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана.

10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.