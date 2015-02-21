Изучая прошлого следы Свежий выпуск 662 Вячеслав СЕРГЕЕВ, Тараз

Ученый работал над ней 20 лет. Книга повествует об этических и политических условиях образования нации, периодах создания ханства, представляет множество исторических сведений. Издание станет незаменимым помощником в научной деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов вуза.

Скоро выйдет в свет «Энциклопедия Казахского ханства» (на казахском, русском и английском языках) под редакцией ректора Таразского государственного педагогического института доктора исторических наук, профессора Дарии Кожамжаровой.

В планах институтского Центра по изучению истории Туркестанского края и выпуск многотомного сборника документов по истории Аулие-Атинского уезда и Жамбылской области, рассказывающих о переселенческой политике Российской империи, образовании новых поселений, политических, культурных и экономических преобразованиях, о революции, гражданской и Великой Отечественной войнах, первых пятилетках.



