К 30-летию Архива Президента выпущена почтовая марка

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Маргулан Бейсекенов

Впервые казахстанская почтовая марка посвящена отечественным архивистам. Выпуск марки – это знак глубокого уважения к работе хранителей истории.

фото предоставлено Архивом Президента РК

Марку презентовали директор Архива Президента РК Алия Мустафина и председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова.

– За 30 лет в архиве сформирован уникальный фонд документальных источников, в котором хранится более полутора миллиона дел, связанных с социально-политической историей ХХ века и периода независимости Казахстана, – говорит Алия Мустафина. – Выпуск юбилейной почтовой марки подчеркивает особый статус архива как одного из стратегических информационных ресурсов в формировании документального наследия.

Поздравляя коллектив Архива Президента с юбилеем, председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова посетовала, что сегодня письма друг другу люди пишут все реже.

– Необходимо сохранить традицию письменного общения. Для поддержания письменной связи и работает почтовый сервис: от выпуска конвертов и марок до услуг почтальонов и ряда специа­листов, – подчеркнула она.

Почтовая марка из серии «Памятные и юбилейные даты» выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров и вводится в обращение на территории Казахстана с 1 октября 2024 года.

Презентация почтовой марки состоялась в преддверии II Конгресса архивистов «Институты наследия на пути к устойчивому развитию», который пройдет с 1 по 4 октября. В Алматы съедутся более 200 специалистов из 21 страны дальнего и ближнего зарубежья.

#архив Президента #30-летие #марка

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