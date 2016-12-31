​К читателю!

Свежий выпуск
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Ваша «Казправда»

Это тем более важно, что на медиарынке, особенно в сетевом его сегменте, нарастает конкуренция, и уже недостаточно называться главной газетой страны, нужно ею быть.

Поэтому в новом году наших читателей, как и коллектив «Казахстанской правды», ждут большие перемены. Другой станет частота выхода газеты, поэтому не удивляйтесь, если в понедельник обнаружите на своем рабочем столе свежий выпуск. Итоги недели планируется подводить с четверга на пятницу: от таблоидной «толстушки» мы переходим к стандартному номеру с дополнительным количеством полос.

Помимо изменений внешнего «фасада» другим станет и содержание. Планируется разработка новых тем, направлений, активный творческий поиск и, главное, смена акцентов в работе. Определяющей станет не информационная скорость, а аналитическая оперативность.

Печатная версия «Казахстанской правды» не ставит цели конкурировать с информационными агентствами, хотя бывало, ей удавалось опережать даже телевидение, особенно в том, что касается освещения зарубежных поездок Президента. Наша задача не рассказывать о том, что и где произошло, а аналитическое осмысление – почему те или иные события стали возможными.

В газете будет больше конструктивной критики, журналистских расследований, повысится аналитическая составляющая при освещении международной повестки дня. Планируется ежедневная колонка «Окно в мир» о важнейших событиях на планете. В этом поможет расширение пула сотрудничающих с нашей газетой зарубежных авторов.

В обновленной «Казахстанской правде» будет больше авторских колонок, экспертных оценок и мнений. Поэтому мы приглашаем к диалогу экспертов, опытных, успешных хозяйственников, ученых, способных передать опыт и поделиться своими знаниями.

Большой интерес вызывает идея проведения «горячих линий» с представителями местных исполнительных органов по наиболее актуальным проблемам. Улучшится работа корпунктов в регионах, в рамках которой будет выстроена более тесная обратная связь как с населением, так и с местными властями.

Не обойдем своим вниманием и центральные органы власти. Поэтому предлагаем руководителям уже заранее готовиться к разного рода вопросам.

Символ наступившего года – Петух, и нам очень пригодятся его бойцовские качества. Новый год – это своего рода рубеж. Мы будем искать себя и наш новый формат. И у нас с вами все обязательно получится.

С Новым годом!

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