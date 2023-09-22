К доступному, качественному образованию Свежий выпуск 22 сентября 2023 г. 1:40 183 Кадиша Ныгмет Казахстан и Республика Корея развивают сотрудничество в сфере образования. В рамках Глобального саммита по образованию и инновациям GEIS в Сеуле прошла двусторонняя встреча министра просвещения РК Гани Бейсембаева с заместителем премьер-министра и министром образования Кореи Ли Джу Хо. Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения Казахстана, стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-южнокорейского двустороннего сотрудничества в сфере образования, обмена инновационным опытом, возможности реализуемых и перспективных проектов по цифровизации образования. – Мы рады видеть вас в качестве нашего гостя. Эта встреча является еще одним важным этапом сотрудничества наших стран для реализации новых инициатив, направленных на развитие цифрового образования, – поделился заместитель премьер-министра и министр образования Южной Кореи. Гани Бейсембаев в свою очередь подчеркнул важность внедрения инновационных методов обучения на пути к качественному образованию. По его словам, наше государство уделяет особое внимание цифровизации всех направлений деятельности. Министерством просвещения ведутся поэтапные работы по внедрению цифровых решений для обеспечения доступного, равного и качественного образования. Нам интересен передовой опыт Южной Кореи по применению новых технологий в образовании. Отметим, Глобальный саммит по образованию и инновациям GEIS продлится два дня. В рамках мероприятия страны-участники обсудят стратегические возможности и практические идеи по применению инноваций в сфере образования. #казахстан #сотрудничество #Образование #Корея