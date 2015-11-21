К доступности и качеству Статьи 967 Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова рассказала об основных направлениях развития системы здравоохранения на ближайшие 4 года. Министр отметила, что в стране будет создана система общественного здравоохранения, а центральным звеном в вопросе организации охраны здоровья станет первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Специализированная медпомощь будет инте­грирована со всеми службами здравоохранения, и большое внимание будет уделено социально значимым заболеваниям – острому инфаркту миокарда, острому нарушению мозгового кровообращения (инсульт), злокачественным новообразованиям, травмам, а также родо­вспоможению и детству, потому что именно эти заболевания и состояния занимают 51% в причинах общей смертности.



Для обеспечения качества, безопасности и доступности лекарственных средств до конца года будет разработан Казахстанский национальный лекарственный формуляр, который должен стать своеобразным справочником и для врачей, и для граждан.



– Для финансовой устойчивости здравоохранения с 2017 года в стране внедрят обязательное социальное медицинское страхование, – подчеркнула Т. Дуйсенова. – В соответствии с законом граждане будут получать два пакета медпомощи. Первый – базовый, гарантированный государством пакет, он будет предоставляться всем гражданам и финансироваться за счет республиканского бюджета. Он включает, напомню, скорую помощь, услуги санавиации, вакцинацию, социально значимые заболевания. Кроме того, дополнительно в этом пакете предусматривается первичная помощь с соответствующим лекарственным обеспечением до 2020 года непродуктивно самозанятым гражданам. Второй пакет включает ПМСП, специализированную и высокоспециализированную помощь, получать которую смогут лица, являющиеся участниками медстрахования. Отмечу, что государство будет осуществлять взносы за 15 категорий граждан из социально уязвимых слоев населения, работодатели – за наемных работников, а работники и самозанятые, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя.



Учредителем и единственным акционером фонда выступит Правительство, а управлять средствами, по словам вице-министра МЗСР Елжана Биртанова, будет Национальный банк. В рамках программы "Денсаулық" запланировано решение вопросов кадрового и материально-технического обеспечения, совершенствования медицинского образования, формирования Единой информационной системы и ряда других.