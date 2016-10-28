​К миру и безопасности

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Анастасия ШВАРЦ

Обсуждению Манифеста Нурсултана Назарбаева в контексте укрепления региональной идентичности и безопасности в Центральной Азии была посвящена очередная встреча международного Центрально-Азиатского научно-экспертного совета под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

В дискуссии приняли участие заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко, заместитель Председателя АНК Леонид Питаленко, депутаты Мажилиса, общественные деятели, международные эксперты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Южной Кореи и других стран.

Как отметил Л. Прокопенко, нынешнее заседание посвящено 25-летию Независимости Казахстана. Этот год стал временем, когда особое международное признание получили достижения страны в деле укреп­ления глобального мира, продвижения идей общественного согласия и формирования конструктивного миропорядка в XXI веке. Он подчеркнул, что миротворческие инициативы Казахстана и огромный авторитет нашего Лидера привели к крупнейшему внешнеполитическому успеху – избранию страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Миротворческий потенциал манифеста подчеркнул руководитель депутатской группы АНК в Мажилисе Сауытбек Абд­рахманов. Он отметил, что задача политиков, экспертов, ученых, парламентариев – всесторонне понять глубинный смысл этого исторического документа и последовательно продвигать заложенные в нем важные идеи.

Общественный деятель Мурат Ауэзов, анализируя текст манифеста, подчерк­нул, что в нем содержится предупреждение о том ужасном конце, которое ждет человечество, если оно не сумеет найти путь к миру. По его мнению, сегодня вопрос войны и мира стоит расценивать как вопрос продолжения или конца человеческой цивилизации. И тем ценнее становится миротворчес­кий посыл манифеста, в котором заложена вера в то, что люди Земли смогут выйти на путь безопасного развития.

Вместе с тем, как отмечали участники заседания, Манифест «Мир. XXI век» не «родился», что называется, вдруг. Документ стал отражением и продолжением проводимой все 25 лет Независимости миролюбивой политики Лидера Казахстана – не только внешней, но и внутренней. Стабильность и мир в многоконфессиональном казахстанском обществе, которые сохраняются и укрепляются все эти годы, – это уникальный опыт нашей страны, требующий к себе пристального внимания.

– Я поддерживаю необходимость глубокого изучения опыта казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, автором которой является Президент Нурсултан Назарбаев, – подчеркнул председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

Диалог у ученых получился весьма насыщенным – даже пленарное заседание пришлось проводить в два этапа. А после обсуждение продолжилось уже на панельных встречах, где ключевыми темами стали инициативы Президента в деле укрепления глобального мира, роль международных проектов АНК в формировании региональной идентичности, вызовы безопасности в Центральной Азии. 

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