К Олимпиаде надо быть готовым

Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание с участием руководителей Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственных тренеров по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году.

– Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты – главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства, – подчеркнул глава спортивного ведомства.

Отметил министр и то, что в подготовке спорт­сменов имеются системные проблемы. Для их решения принимаются соответствующие меры. Так, в части создания инфраструктуры разработан план-график Правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. По словам главы ведомства, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только два соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.

Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Респуб­ликанского колледжа спорта, а на базе республиканской школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. К. Ахметова открыта Академия по дзюдо. Особое внимание обращено и на кадровое обеспечение отрасли. Кстати, стоит напомнить о том, что после неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.

– Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении, – сказал министр.

Говоря об усилении научной, медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра. Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения, повышения заработной платы спортивных врачей.

По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплекс­но-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.