Собрать ребенка в школу – задача не из легких, особенно если речь идет о многодетной или социально уязвимой семье. Это требует немалых затрат. К счастью, на помощь приходят государство, общественные организации, предприятия и неравнодушные предприниматели.

Только за счет бюджетных средств в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» в этом году предусмотрена единовременная помощь более чем 64 тыс. детей. Каждый из них получит по 46 500 тенге – средства автоматически поступят на счета родителей или опекунов.

В течение всего августа в Шымкенте продолжаются благотворительные мероприятия. Нуждающимся семьям с детьми школьного возраста передают школьные принадлежности, одежду и обувь.

Так, при поддержке спонсоров в Центральной мечети помощь получили около пятисот школьников. Ребята из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети с инвалидностью обеспечены рюкзаками, тетрадями, линейками, формой и другими школьными принадлежностями.

Главный имам Шымкента Бакдаулет Абдрахманов отметил, что подобные мероприятия проводятся ежегодно. Семьи проходят предварительную регистрацию, их социальное положение проверяет специальная комиссия. Используются также официальные списки, предоставленные акиматом. Такая поддержка существенно снижает финансовую нагрузку на родителей и помогает детям спокойно начать учебный год.

Советник главного имама мечети «Ақмешіт» отметил: в некоторых семьях обучаются по 4–5 детей, и на одного ребенка при подготовке к 1 сентяб­ря вместе с покупкой одеж­ды уходит не меньше 50 тыс. тенге. В прошлом году помощь получили почти 3,5 тыс. семей. Нынче организаторы планируют увеличить охват и поддержать еще больше школьников.

Не остались в стороне и представители партии «Amanat». Женское крыло городского филиала организовало праздник для детей из малообеспеченных семей. Акция охватила более ста учеников и прошла в атмосфере радости и теплоты.

Перед началом нового учебного года детям вручили школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности. Кроме того, ребята провели насыщенный день – посетили игровую площадку в торговом центре, посмотрели мульт­фильмы и получили массу положительных эмоций.

Мархаба Зайнуддинова пришла на мероприятие со своим внуком по специальному приглашению. Пенсионерка выразила глубокую благодарность организаторам за оказанную помощь:

– У моей дочери двое детей, она воспитывает их одна, а я помогаю, как могу. Большое спасибо партии «Amanat». Моему внуку были нужны книги и портфель – и они теперь у него есть. Спасибо и коллективу школы № 41.

Председатель городского филиала партии «Amanat» Мурат Жолдыхожаев отметил, что в Шымкенте такие акции стали доброй традицией. Учащимся дарят подарки, организуют горячее питание и бесплатные киносеансы.

– Мы стремимся радовать наших детей и молодежь, – подчеркнул Мурат Жолдыхожаев. – Помощь предоставляется многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям-сиротам. В этом году более 2 000 детей в Шымкенте получат все необходимое для школы при участии партийцев.

Председатель женского крыла и аль-Фарабийского районного филиала партии «Amanat» Наргиза Керимбаева убеждена, что особенно важно поддерживать детей из социально уязвимых семей именно в преддверии нового учебного года. Такие инициативы способствуют социальной сплоченности и дарят школьникам радость, которая им так необходима.