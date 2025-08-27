К урокам готовы!

Хорошая новость
2
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Сотни детей стали участниками акции «Дорога в школу»

фото предоставлено организаторами

Собрать ребенка в школу – задача не из легких, особенно если речь идет о многодетной или социально уязвимой семье. Это требует немалых затрат. К счастью, на помощь приходят государство, общественные организации, предприятия и неравнодушные предприниматели.

Только за счет бюджетных средств в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» в этом году предусмотрена единовременная помощь более чем 64 тыс. детей. Каждый из них получит по 46 500 тенге – средства автоматически поступят на счета родителей или опекунов.

В течение всего августа в Шымкенте продолжаются благотворительные мероприятия. Нуждающимся семьям с детьми школьного возраста передают школьные принадлежности, одежду и обувь.

Так, при поддержке спонсоров в Центральной мечети помощь получили около пятисот школьников. Ребята из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети с инвалидностью обеспечены рюкзаками, тетрадями, линейками, формой и другими школьными принадлежностями.

Главный имам Шымкента Бакдаулет Абдрахманов отметил, что подобные мероприятия проводятся ежегодно. Семьи проходят предварительную регистрацию, их социальное положение проверяет специальная комиссия. Используются также официальные списки, предоставленные акиматом. Такая поддержка существенно снижает финансовую нагрузку на родителей и помогает детям спокойно начать учебный год.

Советник главного имама мечети «Ақмешіт» отметил: в некоторых семьях обучаются по 4–5 детей, и на одного ребенка при подготовке к 1 сентяб­ря вместе с покупкой одеж­ды уходит не меньше 50 тыс. тенге. В прошлом году помощь получили почти 3,5 тыс. семей. Нынче организаторы планируют увеличить охват и поддержать еще больше школьников.

Не остались в стороне и представители партии «Amanat». Женское крыло городского филиала организовало праздник для детей из малообеспеченных семей. Акция охватила более ста учеников и прошла в атмосфере радости и теплоты.

Перед началом нового учебного года детям вручили школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности. Кроме того, ребята провели насыщенный день – посетили игровую площадку в торговом центре, посмотрели мульт­фильмы и получили массу положительных эмоций.

Мархаба Зайнуддинова пришла на мероприятие со своим внуком по специальному приглашению. Пенсионерка выразила глубокую благодарность организаторам за оказанную помощь:

– У моей дочери двое детей, она воспитывает их одна, а я помогаю, как могу. Большое спасибо партии «Amanat». Моему внуку были нужны книги и портфель – и они теперь у него есть. Спасибо и коллективу школы № 41.

Председатель городского филиала партии «Amanat» Мурат Жолдыхожаев отметил, что в Шымкенте такие акции стали доброй традицией. Учащимся дарят подарки, организуют горячее питание и бесплатные киносеансы.

– Мы стремимся радовать наших детей и молодежь, – подчеркнул Мурат Жолдыхожаев. – Помощь предоставляется многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям-сиротам. В этом году более 2 000 детей в Шымкенте получат все необходимое для школы при участии партийцев.

Председатель женского крыла и аль-Фарабийского районного филиала партии «Amanat» Наргиза Керимбаева убеждена, что особенно важно поддерживать детей из социально уязвимых семей именно в преддверии нового учебного года. Такие инициативы способствуют социальной сплоченности и дарят школьникам радость, которая им так необходима.

#школа #акция #Дорога в школу

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Прочная основа единства общества
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Свобода возможна лишь в правовом поле
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
В зоне особого контроля
В зоне ограниченных выбросов
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]