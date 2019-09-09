Кабели электропередач, беседка и лавочки: что воруют на платных дорогах Казахстана

На автодороге "Алматы-Хоргос" украдено 35 километров линий электропередач передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚазАвтоЖол".
"На участке "Нур-Султан-Щучинск" в период с 2018 года по сегодняшний день зафиксировано 10 фактов краж. Воруют как кабели и сетки, так и более габаритные элементы. К примеру в апреле 2018 года с участка украли беседку, а в августе текущего года – дизельно-генераторную установку. Помимо этого своровали семь прожекторов, около 30 штук осветительного оборудования и 412 штук консолей. Более пяти тысяч погонных метров ограждения от скота было украдено с участка "Нур-Султан-Темиртау", – сообщили в компании.
Случаи кражи кабеля и ограждении от скота часто встречаются и в Алматинской области. Однако масштабы краж в данном регионе значительно выше.
"35 километров линий электропередач украдено с момента сдачи автодороги "Алматы-Хоргос" после реконструкции. И это еще не все. Неизвестными лицами также были украдены три трансформатора с транспортных развязок Байсерке, Акбастау и Казатком. Не уступает в показателях и участок "Алмата-Капшагай". Линий электропередач здесь разворовывали трижды, общим количеством около шести километров. С площадок отдыха воруют не только столы и лавочки, но даже и остановочные павильоны", – добавили в пресс-службе.
Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" предупреждает, что кражи элементов обстановки пути влияет на безопасность, комфорт и удобство дорожного движения.