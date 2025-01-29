Качество Интернета улучшается в Туркестанской области

По словам руководителя управления цифровизации, государственных услуг и архивов Туркестанской области Марата Айнабекова, в регионе насчитывается 807 населенных пунктов, из них на сегодня мобильной связью обеспечено 739. В оставшихся 68 проводятся работы по подключению к Всемирной паутине.

Нынче планируется улучшение качества Интернета еще в 120 населенных пунктах. В частности, на территории 35 из них появится сеть 5G, в 48 – новые базовые станции, в 72 намечено провести модернизацию систем.

Для воплощения этих планов в области запланированы масштабные работы. АО «Транс­телеком» намерено установить 18 577 электрических столбов и провести оптоволоконные линии в 170 населенных пунктов 12 районов. АО «Казахтелеком» планирует установить 7 221 электрический столб, построить 25 базовых станций и проложить оптоволоконные линии в 11 населенных пунктах семи районов.

Вопросы цифровизации региона и улучшения качества Интернета находятся на контроле акима области Нуралхана Кушерова, который поручил руководителям профильных управлений и представителям операторов связи активизировать работу в данном направлении и наконец-то решить проблемы населенных пунктов с неустойчивой связью и медленным Интернетом.

На заседании акимата с участием акимов районов и городов, а также представителей операторов связи глава региона отметил, что население высказывает много нареканий по поводу низкого качества мобильного Интернета. Поэтому необходимо оперативно принять системные меры по решению насущных проблем в сфере цифровизации.