Сенатор Бауыржан Каниев встретился с руководством Актюбинской области, депутатами областного маслихата и представителями ветеранского сообщества. На повестке – подготовка к отопительному сезону, реализация инфраструктурных проектов, исполнение бюджета и эффективность использования государственных средств. В ходе встреч с представителями местной власти обсуждалась и текущая законодательная повестка. Бауыржан Каниев дал разъяснения по ряду принятых законов и инициатив, затрагивающих интересы регионов.

– Национальные цели невозможно реализовать без тесной связи с регионами. Именно на местах видно, с чем сталкиваются люди в повседневной жизни. Такие поездки позволяют нам глубже понять, какие вопросы требуют системного решения и поддержки на уровне государства, – отметил сенатор.

Особое внимание парламентарий уделил готовности коммунальных служб к осенне-зимнему периоду, ходу строи­тельства социальных и инженерных ­объектов, а также мерам по обеспечению устойчивого экономи­ческого роста в регионе. Он подчеркнул необходимость тщательного контроля за качеством работ и соблюдением сроков, особенно в отношении объектов, имеющих важное социальное значение. Сенатор также ознакомился с рядом строящихся объектов в Актобе, где получил информацию о графиках завершения, степени готовности и соответствии требованиям проектной документации.

Во время поездки в Атыраускую область депутат Сената Алибек Наутиев встретился с жителями региона и рассказал о ключевых итогах прошедшей парламентской сессии, в том числе о принятии ряда важных законов, касаю­щихся социально-экономического развития страны и повышения благосостояния граждан. Атыраусцы подняли на встрече с депутатом широкий круг вопросов – от налогообложения и функционирования профсоюзных организаций до геологоразведки и эффективности работы отдельных министерств. Сенатор отметил, что все обращения будут систематизированы и направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшей проработки.

Особое внимание в ходе поездки в регион Алибек Наутиев уделил вопросам развития рыбной промышленнос­ти. Он посетил строящийся рыбный завод, расположенный в селе Талдыколь Махамбетского района. Производство рассчитано на выращивание 100 тонн товарной рыбы и 15 миллионов мальков красной рыбы в год. Сегодня предприятие находится на завершающем этапе строительства. Однако, как было отмечено на месте, реализация проекта осложнена последствиями прошлогоднего паводка: повреждены теплицы, пострадало оборудование для переработки рыбы. Дополнительной проблемой стало частичное финансирование ремонта подъездной дороги к селу Талдыколь, что также тормозит завершение строительства.

– Рыбная промышленность – стратегически важная отрасль, которая влияет не только на продовольственную безопасность, но и на занятость и устойчивое использование природных ресурсов. Важно, чтобы подобные проекты получали необходимую поддержку от государства для успешного запуска и развития, – отметил сенатор.

Депутат Сената Талгат Жунусов (на снимке) проверил ход реализации социальных и инфраструктурных программ в Акмолинской области. В Бурабайском и Буландынском районах он провел встречи с представителями акиматов, подрядных организаций и местными жителями. В селах Кенесары и Катарколь сенатор побывал на стройке культурных центров, направленных на организацию досуга для сельских жителей. В городе Щучин­ске посетил Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, где обсудил с руководством учреждения ряд вопросов, касающихся подготовки специалистов, материально-технического обеспечения и условий обучения.

Особое внимание Талгат Жунусов уделил вопросам организации детского отдыха – он посетил лагерь «Звездный», где ознакомился с условиями размещения, питания и досуга детей, а также побеседовал с коллективом учреждения.

– Создание безопасных и развивающих условий для летнего отдыха детей должно оставаться приоритетом при реализации региональной социальной политики, – отметил сенатор.

В селах Жасыл и Шиелы сельского округа Атамекен депутат ознакомился с ходом реализации проектов строительства водопроводных сетей. В рамках поездки в Буландынский район Талгат Жунусов также посетил село Вознесенка, где проверил ход строительства культурного центра и реконструкцию моста. В селе Караозек осмотрел объекты ремонта въездной дороги и обновленный Дом культуры. В ходе встреч с представителями районного акимата и подрядных организаций обсуждались вопросы соблюдения сроков строительства и качества проводимых работ. Сенатор также ознакомился с ходом капитального ремонта школы-лицея имени Балуана Шолака и средней школы № 1 в городе Макинске. В беседах с педагогами поднимались вопросы подготовки к новому учебному году, оснащения учебных заведений и создания условий для обучения.

– Устойчивое развитие сельских территорий и повышение качества жизни напрямую зависят от системной реализации инфраструктурных проектов. Важно не только строить, но и учитывать мнение тех, для кого эти объекты создаются, – подчеркнул Талгат Жунусов.

Депутаты Сената Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов встретились с личным составом бригады территориальной обороны, размещенной на территории области Жетысу. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы мобилизационной готовнос­ти, взаимодействия с местными исполнительными органами, участие в обеспечении правопорядка, а также реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций. Командование бригады проинформировало сенаторов о ходе учебных сборов, комплектовании личного состава и текущем выполнении поставленных задач.

Выступая перед участниками встречи, Галиаскар Сарыбаев подчеркнул важность территориальной обороны как неотъемлемой части системы национальной безопасности.

– Территориальная оборона – это не только военная задача, но и проявление готовности граждан защищать свою страну в любое время. Государство, в свою очередь, должно обеспечить военнообязанных всем необходимым – от экипировки до достойной социальной поддержки, – отметил Галиаскар Сарыбаев.

Сенатор Амангельды Толамисов акцентировал внимание на законодательных изменениях, направленных на усиление оборонного потенциала страны.

– В июне был принят новый Закон «О территориальной обороне», который стал значимым шагом в развитии системы национальной безопасности. Документ усиливает правовую основу для подготовки и участия граждан в защите страны, – сказал Амангельды Толамисов.

По итогам встречи сенаторы дали ряд рекомендаций, касающихся улучшения условий службы, повышения мотивации военнообязанных, а также укрепления взаимодействия между воинскими подразделениями, местными органами власти и населением.