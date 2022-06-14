Кадровый дефицит

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провел аудит деятельности Министерства здравоохранения.

По словам заместителя директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлана Катренова, был установлен ряд системных проблем и недостатков.

– Первое – это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние пять лет, с 2017 по 2021 год, дефицит увеличился в два раза – с 10 тысяч до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения долж­ностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от полутора до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов, – сообщил Нурлан Катренов во время заседания Счетного комитета.

По итогам аудита отмечается увеличение количества жалоб на врачей, что также связано, как отметил спикер, с высокой загруженностью медиков.

– Увеличился отток специалистов, имеющих медицинское образование, за рубеж. За последние пять лет их количество достигло 5 тысяч единиц. Наблюдается старение специалистов, имеющих медицинское образование. На сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30%, – сообщил Нурлан Катренов.

Проинформировал он и о выявленных в Минздраве финансовых нарушениях за 2019–2021 годы на сумму более чем 5 млрд тенге, из них почти 90% – нарушения бухгалтерского учета. Есть факты неэффективного планирования и использования средств.

– По всем установленным недостаткам и нарушениям Счетный комитет дал соответствующие рекомендации Правительству, поручения уполномоченным государственным органам, объектам аудита, – подчеркнули в комитете.

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник также отметил, что аудит выявил нарушения в основном в бухгалтерском учете.

– Например, институт кардио­логии провел капитальный ремонт на 252 миллиона тенге. При этом бухгалтер не внес этот капитальный ремонт в удорожание основных средств, он их провел просто как ремонт. Это нарушение, конечно. И мы примем в этом плане соответствующие меры. Но это никак не говорит о нецелевом использовании или каком-то присвоении. Были замечания по улучшению протоколов лечения и подготовки врачей. Есть ряд вопросов, связанных с Министерством экономики, о необходимости дополнительного финансирования, и были вопросы, связанные по совместной работе с МОН РК – по качеству проведения научных работ или подготовки докторов наук, – резюмировал Вячеслав Дудник.