Как бороться с вредными для здоровья продуктами

Отметим, что на сегодня такие напитки на 13% дешевле воды.

Министерство здравоохранения в 2023 году разработало предложение о введении налога в размере 100 тенге за литр и увеличении его в течение двух лет до 180 тенге за литр. В среднем это составит около 22% от цены на сахаросодержащие напитки.

– Всемирный банк оценил это предложение, учитывая два элемента хорошо продуманного налога. Во-первых, налоги должны рассчитываться на основе содержания сахара в напитке, а не стоимости продукта. Благодаря такому подходу в других странах новый налог помог снизить количество сахара в напитках. Во-вторых, рекомендуется, чтобы ставка налога составляла не менее 20% от розничной цены, чтобы быть значимой. По обоим пунктам предложение Казахстана соответствует передовой практике, – рассказала старший экономист Всемирного банка в Казахстане Наташа Шарма.

Введение такого налога не терпит отлагательств, ведь потребление сахаросодержащих напитков в Казахстане стремительно растет. С 2018 по 2023 год их продажи в пересчете на душу населения выросли на 50%, в основном за счет увеличения потребления молодыми людьми, причем половина детей школьного возраста употреб­ляет эти продукты еженедельно. Повышенное потребление сахара связано с проблемами со здоровь­ем: ему сопутствуют диабет второго типа, ожирение, кариес, риск инсульта и различные виды рака.

Это тревожная тенденция: поч­ти четверть детей в респуб­лике уже страдают избыточным весом или ожирением. Признавая эти серьезные проблемы со здоровь­ем, 121 страна в мире ввела налоги на сахаросодержащие напитки, в том числе 106 стран – на национальном уровне. Как отмечают авторы исследования, такие налоги побуждают потребителей делать более здоровый выбор и в то же время приносят налоговые доходы, которые можно потратить на приоритетные направления развития страны.

Поначалу правительства могут быть обеспокоены тем, что такой налог отрицательно повлияет на бизнес, но опыт других стран показывает, что эти опасения зачастую преувеличены. Произ­водители сахаросодержащих напитков также выпускают альтернативные варианты – воду и диетические напитки. Потребители начинают рассматривать другие способы утоления жаж­ды, и расходы, как правило, перераспределяются в пользу иных продуктов.

– Как и многие другие страны, Казахстан мог бы принять решительные меры и ввести хорошо продуманный налог на сахаросодержащие напитки, – отмечает Наташа Шарма.

Согласно результатам моделирования Всемирного банка, предполагается, что налог снизит продажи сахаросодержащих напитков на 16%, в то время как покупки бутилированной воды вырастут на 41%. При этом ожидается снижение в общем объеме продаж всех безалкогольных напитков всего на 3%, что ограничивает возможное негативное влияние на экономику. Напротив, по прогнозам, к третьему году налог увеличит государственные доходы примерно на 0,25% ВВП, что аналогично сумме поступлений от налогов на табак (в 2021 году), причем больше, чем сейчас приносят налоги на алкоголь.

Предложение о введении налога на сахаросодержащие напитки – это не первый случай, когда Казахстан использует налого­обложение в качестве разумной политики для улучшения состоя­ния здоровья населения. Авторы исследования подчеркивают, что с 2012 по 2022 год акцизы на сигареты выросли на 352%, и это совпало с сокращением смертности: за тот же период смертность на 100 000 человек снизилась на 25%. Тем не менее сигареты у нас все еще относительно дешевы – пятое место в списке самых низких цен в регионе Европы и Центральной Азии.

Сейчас в Казахстане подходящее время для начала реформ, считают во Всемирном банке. Предстоящий пересмотр Налогового кодекса дает возможность ввести в действие налог на сахаросодержащие напитки и пересмотреть налоги на табак и алкоголь, чтобы способствовать улучшению показателей здоровья и привлечь столь необходимые средства на государственные расходы.