Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
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Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан.
Президенту рассказали о планах по дальнейшему озеленению и благоустройству Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников.
«Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.
Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны», – сообщили в пресс-службе главы государства.