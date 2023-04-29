Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы

Фото: akorda.kz

Президенту рассказали о планах по дальнейшему озеленению и благоустройству Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников.

«Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны», – сообщили в пресс-службе главы государства.