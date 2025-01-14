Как добровольно отказаться от кредита?

Услуга по добровольному отказу от кредита введена в целях противодействия финансовому мошенничеству в 2023 году
Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов с помощью услуги «Стоп-кредит» через сайт и мобильное приложение E-gov, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz
Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение.
Для того чтобы воспользоваться услугой через компьютер:
• войдите в личный кабинет на сайте egov.kz;
• в разделе «Сервисы» выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и закажите услугу онлайн;
• заполните все обязательные поля и подпишите заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• ознакомьтесь с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе «История получения услуг».
Для того чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение:
• откройте мобильное приложение E-gov;
• зайдите в раздел «Услуги» и выберите подраздел «Налоги и финансы»;
• далее необходимо выбрать раздел «Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов»;
• заполните необходимые данные и подпишите запрос электронно.
Эксперты пояснили, что после этого в кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро, увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию.
«Вы можете также легко отключить данную услугу в любое время. Кроме того, ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов. Согласно данным на 30 декабря 2024 года, услугой «Стоп-кредит» воспользовались более 920 тысяч граждан», – заключили финансовые эксперты.