Как добровольно отказаться от кредита?

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Услуга по добровольному отказу от кредита введена в целях противодействия финансовому мошенничеству в 2023 году 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов с помощью услуги «Стоп-кредит» через сайт и мобильное приложение E-gov, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение. 

Для того чтобы воспользоваться услугой через компьютер: 

•    войдите в личный кабинет на сайте egov.kz; 

•    в разделе «Сервисы» выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и закажите услугу онлайн;

•    заполните все обязательные поля и подпишите заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

•    ознакомьтесь с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе «История получения услуг». 

Для того чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение: 

•    откройте мобильное приложение E-gov;

•    зайдите в раздел «Услуги» и выберите подраздел «Налоги и финансы»;

•    далее необходимо выбрать раздел «Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов»;

•    заполните необходимые данные и подпишите запрос электронно.

Эксперты пояснили, что после этого в кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро, увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию.

«Вы можете также легко отключить данную услугу в любое время. Кроме того, ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов. Согласно данным на 30 декабря 2024 года, услугой «Стоп-кредит» воспользовались более 920 тысяч граждан», – заключили финансовые эксперты. 

#кредит #мошенники #отказ #алгоритм

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