Как добровольно отказаться от кредита?

Услуга по добровольному отказу от кредита введена в целях противодействия финансовому мошенничеству в 2023 году

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Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов с помощью услуги «Стоп-кредит» через сайт и мобильное приложение E-gov, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение.

Для того чтобы воспользоваться услугой через компьютер:

• войдите в личный кабинет на сайте egov.kz;

• в разделе «Сервисы» выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и закажите услугу онлайн;

• заполните все обязательные поля и подпишите заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

• ознакомьтесь с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе «История получения услуг».

Для того чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение:

• откройте мобильное приложение E-gov;

• зайдите в раздел «Услуги» и выберите подраздел «Налоги и финансы»;

• далее необходимо выбрать раздел «Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов»;

• заполните необходимые данные и подпишите запрос электронно.

Эксперты пояснили, что после этого в кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро, увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию.