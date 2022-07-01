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Общество
Как достичь гендерного равенства в Казахстане, рассказала эксперт

О том, как достичь гендерного равенства в Казахстане, говорили участники прошедшего на неделе заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Как отметила магистр наук (MSc) в области семейного и человеческого развития Динара Кусаин, достижение гендерного равенства – это вопрос воспитания и обучения не только женской, но и мужской части населения.

– Мы не можем говорить о гендерном равенстве без вовлечения в этот процесс и женщин, и мужчин. Почему, когда поднимается вопрос о разводах, о семейных отношениях, вся ответственность ложится на женщину? Это неправильно, нужно рассматривать вопрос шире. Мы учим и воспитываем девочек, прививая им семейные ценности, хотя эти ценности в равной степени должны усваи­вать и мальчики, – убеждена Динара Кусаин.

Она отметила, что сегодня среди налогоплательщиков в Казахстане примерно равное соотношение женщин и мужчин. При этом женщин с высшим образованием больше (60%), но на уровне принятия решений преобладают мужчины.

– Главная причина этому – наши гендерные стереотипы, – считает эксперт. – Те, кто сегодня ухаживает за престарелыми и за членами семьи с медицинскими диагнозами, – это в первую очередь женщины. Они вынуждены жертвовать своей карьерой, своими экономическими возможностями и в итоге не могут накопить даже себе на пенсию. Нашим женщинам нужно больше возможностей, чтобы справляться с домашними обязанностями, с ролью жены и матери, не прерывая рабочего стажа.

Динара Кусаин обратила внимание на то, как гендерные стереотипы становятся проблемой, мешающей гармоничному развитию семьи и разрушающей семейный очаг.

– Гендерные стереотипы навязывают мужчине роль добытчика, а женщине – роль хранительницы очага, – уточнила она. – На этой основе развивается большая проблема так называемого невовлеченного отцовства, усеченной функ­ции мужчины в семье. Именно благодаря гендерному стереотипу о том, что якобы «отец должен заниматься зарабатыванием денег, а детьми должна заниматься мать», мужчина оказывается выброшенным из процесса воспитания своих детей и в принципе из взаимодействия с семьей. Формируются недопонимание, неразрешенные конфликты, из-за которых семья может распадаться. И тогда отец полностью устраняется от воспитания и какого-либо участия в жизни детей.

Кроме того, из-за гендерных стереотипов быт занимает в три раза большую часть времени у женщины, чем у мужчины. В результате ей становится очень тяжело конкурировать с мужчиной на рынке труда, что ведет к финансовой зависимости от мужа.

– Поэтому мы говорим о необходимости развития практики рыночных заменителей домашнего труда. Это доступные детские сады, услуги клининга. Имея доступные инструментарии в этой сфере, семья может делегировать некоторые бытовые хлопоты, оплатив соответствующие услуги. Благодаря этому возникает мультипликативный эффект: женщина в освободившееся время увеличивает свой доход и, соответственно, налоговые поступления. Создаются новые рабочие места на рынке услуг, все в выигрыше, – считает эксперт.

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