Как и столетия назад

Спектакль о человеческих страстях и пороках представил Шымкентский городской русский драматический театр.

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина в интерпретации московского режиссера Алексея Шемеса еще до премьеры вызвали интерес публики. Город уже знаком с режиссером, который четыре года назад поставил на шымкентской сцене чеховского «Дядю Ваню». Ожидаемым был и Пушкин, поскольку театр давно обещал включить в репертуар спектакль по произведениям классика русской литературы. И вот пришло время воплотить идею.

Цикл «Маленькие трагедии», написанный в 1830 году, включает четыре пьесы. За точку отсчета постановки режиссер взял «Пир во время чумы», полагая, что именно это произведение прекрасно передает происходящее сегодня в мире. По его мнению, сейчас самое время задуматься о страстях и пороках, перед которыми человек оказывается слаб во все времена.

– Думается, «Пир во время чумы» – самое сложное произведение из всей квадрологии, – говорит Алексей Шемес. – Это как набросок со множеством подтекстов. Кажется, что написано немного скучновато, и нужно как-то сделать так, чтобы зрителю стало интересно. Все пьесы объединены общим мотивом изображения греховной страсти, которая разъедает душу и в итоге рушит жизнь людей, их близких.

В постановке задействована вся театральная труппа. Так, роль донны Анны сыграла Ольга Иванова, которая во многом самостоятельно выстроила сценический образ своей героини. Актрисе нравится, что режиссер провел сюжетную линию так, что Анна ни в чем не виновата, ведь она искренна в своих чувствах: верна покойному мужу, но не может совладать с любовью к Дон Гуану...

Пушкинский текст, профессио­нальная игра актеров, оформ­ление сцены, музыка не оставили зрителей равнодушными, вызвали массу эмоций. А это главное, чего добивается режиссер.

– Мне важно, чтобы зритель был увлечен, напряженно следил за тем, что происходит на сцене, проживал спектакль на одном дыхании с артистами, – говорит Алексей Шемес. – Точно так же мне важно, чтобы пуб­лике было интересно, весело, страшно, чтобы была яркая эмоциональная реакция.