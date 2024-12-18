Как изменилась цена на творог в Казахстане за год

Как оказалось, этот вид продукта подорожал на 4%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ноябре 2024 года средняя цена на творог жирностью 5-9% в Казахстане составила 2 173 тенге за килограмм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Отмечается, что нынешняя цена на 4,3% выше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Самая высокая средняя цена зарегистрирована в Актау – 2 884 тг/кг.

В Жезказгане средняя стоимость составляет 2 627 тг/кг, в Астане — 2 490 тг/кг, Караганде — 2 363 тг/кг.

Самый дешевый творог в городах Кокшетау и Петропавловск - 1 618 и 1 622 тг за килограмм соответственно.

В других городах Казахстана цены варьируются от 1 630 до 2 350 тенге за килограмм, добавили статистики.