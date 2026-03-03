Министерством транспорта совместно с заинтересованными госорганами и организациями, отечественными и иностранными перевозчиками ведется работа по вывозу граждан Республики Казахстан из стран Ближнего Востока, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, авиакомпания «FlyDubai» 3 марта выполнила 2 рейса по маршрутам Дубай – Астана и Дубай – Алматы. Перевезено 306 пассажиров.

Air Astana эвакуирует наших граждан из Саудовской Аравии, из Медины и Джидды.

SCAT запланирован рейс Алматы – Маскат (Оман) – Алматы по вывозу казахстанцев на Boeing-767 (290 кресел).

Перевозчики планируют продолжать выполнение эвакуационных рейсов с учетом обстановки на Ближнем Востоке.

На базе АО «Авиационная администрация Казахстана» организована круглосуточная работа колл-центра: +7 7172 77 98 21 +7 7172 79 82 13 +7 7172 79 82 14

По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:

Эйр Астана: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;

FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27;

SCAT: +7 7252 99 88 80;

Qazaq Air: +7 727 356 14 14;

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999;

Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.

Также пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию в дипломатических представительствах Республики Казахстан в странах Бдижнего Востока.

Министерство иностранных дел РК:

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);

+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);

Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).

Генеральное консульство РК в г. Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон).

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp).

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).

Посольство РК в Иордании:

+962777688885.

Посольство РК в ОАЭ:

+971 50 508 5226;

+971 2 449 8778.

Генеральное консульство РК в Дубай:

+971 50 570 1978.

Посольство РК в Саудовской Аравии:

+966 55 663 0177.

Посольство РК в Катаре:

+97450649955;

+97451000733.

Посольство РК в Кувейте:

+965 6704 2545.

Посольство РК в Ливане:

+9614713467;

+9614713447.

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

+97333480890.

Посольство Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный);

+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);

+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);

+7 7017314177 (WhatsApp).

Министерства транспорта Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, а также авиакомпаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации и координацию необходимых мер.