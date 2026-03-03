Министерством транспорта совместно с заинтересованными госорганами и организациями, отечественными и иностранными перевозчиками ведется работа по вывозу граждан Республики Казахстан из стран Ближнего Востока, передает Kazpravda.kz
Так, авиакомпания «FlyDubai» 3 марта выполнила 2 рейса по маршрутам Дубай – Астана и Дубай – Алматы. Перевезено 306 пассажиров.
Air Astana эвакуирует наших граждан из Саудовской Аравии, из Медины и Джидды.
SCAT запланирован рейс Алматы – Маскат (Оман) – Алматы по вывозу казахстанцев на Boeing-767 (290 кресел).
Перевозчики планируют продолжать выполнение эвакуационных рейсов с учетом обстановки на Ближнем Востоке.
На базе АО «Авиационная администрация Казахстана» организована круглосуточная работа колл-центра: +7 7172 77 98 21 +7 7172 79 82 13 +7 7172 79 82 14
По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:
Эйр Астана: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27;
SCAT: +7 7252 99 88 80;
Qazaq Air: +7 727 356 14 14;
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999;
Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.
Также пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию в дипломатических представительствах Республики Казахстан в странах Бдижнего Востока.
Министерство иностранных дел РК:
+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);
+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
Посольство РК в Иране (г. Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).
Генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон).
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (Whatsapp).
Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).
Посольство РК в Иордании:
+962777688885.
Посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778.
Генеральное консульство РК в Дубай:
+971 50 570 1978.
Посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177.
Посольство РК в Катаре:
+97450649955;
+97451000733.
Посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545.
Посольство РК в Ливане:
+9614713467;
+9614713447.
Генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890.
Посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
+7 7017314177 (WhatsApp).
Министерства транспорта Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, а также авиакомпаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации и координацию необходимых мер.