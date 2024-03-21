Как казахстанцы встречают Наурыз мейрамы

Наурыз-көже от Надежды Лушниковой

– Между мною и нынешним активным поколением – большое расстоя­ние, – говорит акын-импровизатор Надежда Лушникова. – Молодые, наверное, отмечают сейчас по-новому, а я придерживаюсь традиций народа, среди которого живу, по старинке. Как только зарождается месяц Наурыз, мы, близкие по возрасту соседи, собираемся вместе и договариваемся, как будем его встречать. Какой, в частности, у нас будет стол.

Правильно приготовленные угощения всегда имели для казахов сакральное значение. Это означало, что год будет мирным, добрым, щедрым, красивым. Бауыржан Момышулы, когда я еще была молодой келін, говорил мне: «Надежда, казахи знают это, но ты запомни: пока тесто не отдохнуло, никогда его не раскатывай, иначе оно будет толстым и безвкусным. А без теста ет (мясо по-казахски) уже не будет едой».

Так вот, с этого месяца у шаруа (людей, работающих на земле) начнется отпущение грехов и прощение всех своих врагов, а скот начнет набирать вес после долгой зимы. Мы, старики, в эти дни молимся Всевышнему, просим у него мира и благоденствия для всех народов.

Ну а что касается самого праздника, то наше село одним из первых в Алматинской области начало отмечать Наурыз не тайком, а открыто. Это было, кажется, в 1985 году. Свой праздник мы организовывали не напоказ, а для души. Все тогда было по-простому: сами себя веселили песнями и танцами, и от того наш праздник был еще милее и ближе сердцу.

Каждая улица накрыла свой дастархан, куда хозяйки выложили все лучшее, что было в доме. Потом, когда начали отмечать Наурыз активно и стало приезжать начальство из района, наш деревенский Наурыз «вышел» на площадь, где ставились юрты, каждая из которых наперебой зазывала людей на свой наурыз-көже.

Вроде бы ингридиенты у всех почти одинаковые, но у каждой хозяйки он получается неповторимым по вкусу. Мой наурыз-көже, по отзывам, один из лучших в Узынагаше, где я живу. Как я его готовлю? А очень просто.

Домашнюю пшеницу держу немного в воде, потом просушиваю и провеиваю, чтобы шелуха отстала, после поджариваю на сухой сковороде, вновь промываю и кладу в казан вместе с мясом, чтобы они пропитались ароматом друг друга. Затем в кипящий бульон высыпаю пачки две купленной в магазине крупы под названием «Семь злаков», чтобы он был густым и наваристым. Когда наурыз-көже почти готов, бросаю немного кеспе – домашней лапши. И последний, самый главный штрих – кладу побольше в бульон хорошо растертого қатықа – процеженного через марлю айрана.

Все! Теперь можно звать соседей на свой наурыз-көже. У меня он получается очень вкусным. Я вообще большой мастер по молочным продуктам. Чего я только ни делала из молока: бал-қаймақ, жай-қаймақ, құрт, сүзбе, сыр, айран, топленое масло с медом, соленое и несоленое...

Министр культуры Узбекали Джанибекович Джанибеков, когда в Алматы приезжали какие-то правительственные делегации, всегда привозил их в наш аул. Вначале пройдутся по достопримечательностям, посетят музей поэта-импровизатора, ученика Жамбыла – Умбеталы Карибаева, где я была директором. А потом он вел своих гостей в наш дом. У меня уже дастархан ломится от казахских яств. Мы обычно для дорогих гостей готовили сірне из «декабриста» – нежного мяса молодого ягненка, рожденного в декабре.

В этом году мы, десяток друзей-курдастар, договорились в честь Наурыза зарезать большого барана. Шкуру с него снимать не будем, а осмолим на костре, мясо тогда будет необыкновенно вкусным.

Көрісу – незабываемый день

– У нас, в горном ауле, куда партийному начальству было трудно добраться, Наурыз с тех пор, как я начал помнить себя, отмечали всегда, – вспоминает артист театра и кино, заслуженный деятель РК, многолетний ведущий Наурыза в Алматы Болат Абдильманов. – Мы, дети, тогда собирались большой толпой и ходили по домам, чтобы получить порцию сладостей и благословение стариков. Взрослые устраивали скачки и кокпары. А дома всех ждал наурыз-көже. Правда, моя мама называла его көк-көже – зеленым супом, потому что клала туда дикий зеленый лук.

Я очень люблю этот праздник. И если Новый год для меня – обычный день, то ночь с 21 на 22 марта я провожу на ногах, не чувствуя усталости. И вот еще чему не устаю удивляться с тех пор. Наурыз-көже готовят ведь не только на Наурыз, но и в другие дни, но он, я заметил, уже не такой вкусный, хотя все ингредиенты один в один. Так, обычный суп, хотя и очень сытный.

То, что сейчас Наурыз отмечается на государственном уровне – одно из достижений нашей независимости. В Алматы праздник официально впервые прошел в парке имени Горького, я и актриса Асель Мамбетова стали первыми его ведущими и авторами сценария.

В самом начале он проходил, может быть, где-то неправильно, но сколько было искренней радости и доброты вокруг! В воздухе чувствовалась эйфория от возрождения национальных традиций, а все люди были добры и открыты друг другу.

Рад я возрождению и другого нашего национального праздника, несущего мир и свет людям. Это Көрісу, который казахстанцы отмечают за неделю до Наурыза. В переводе с казахского его название означает «свидеться». 14 марта люди, бывшие в ссоре, забывают все обиды и стремятся увидеть друг друга. В первую очередь, согласно традициям, идут к старшим своего рода, отдавая дань уважения и почтения, а самое главное – подают открытую руку и обмениваются рукопожатиями с теми, с кем были недомолвки в старом году.

Впервые Көрісу был возрожден в Актобе по инициативе режиссера и композитора Орал-Косая Байсенгира. Напомню всем, что он автор красивейшей песни «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день») в исполнении его знаменитого земляка Димаша Кудайбергена.

Праздник в подполье

– Наурыз для всех народов Средней и Передней Азии означал начало нового года, возрождение природы, – рассказывает доктор исторических наук Жакен Таймагамбетов. – У казахов четко фиксируемой даты этого праздника в прошлые столетия не было, в разных регионах он отмечался по-разному. Главное, чтобы на дворе стояла животворная весна.

Помню, когда в годы моего детства родители говорили о Наурызе, мы не придавали этому значения. Да, ходили друг к другу в гости, везде нас угощали наурыз-көже и молозивом из молока только что отелившейся коровы, но слова «мейрам» – «праздник» мы ни от кого не слышали. Люди просто радовались.

И теперь, когда Наурыз стали отмечать официально, важной его частью является то, что этот праздник несет в себе символы мира и добра. Люди поздравляют друг друга с окончанием долгой и тяжелой зимы, желают благополучия, говорят: «Улус береке болсын».

Немного об истоках праздника. В 1921 году вышло постановление Президиума КазЦИК, объявившее Наурыз обязательным праздником. Через 5–6 лет гайки стали закручивать и его запретили. Но на юге Казахстана продолжали, не афишируя, праздновать Наурыз мейрамы. А вот в северных регионах Казахстана в советское время даже и не знали о существовании такого праздника.

В конце 80-х – начале 90-х годов началась официальная кампания по возрождению праздника. «Казахстанская правда», в частности, сообщила об этом – о праздновании Наурыза – в 1989-м. В тот год на центральных площадях Алматы, Шымкента, Талдыкоргана и Актобе ставились юрты, готовились национальные блюда. Я сам, будучи деканом исторического факультета КазНУ имени аль-Фараби, на протяжении 14 лет тоже занимался организацией праздника. Каждый факультет, помнится, созывал к себе гостей – неважно, знакомы они тебе или нет, и это было очень приятно.

Но только в 2001 году, если я не ошибаюсь, 22 марта в Казахстане был объявлен не просто национальным праздником, но и нерабочим днем, а с 2009-го празднование Наурыза продлили на три дня. Сегодня этот праздник стал символом национального единения. В преддверии Наурыза мне хотелось бы пожелать всем казахстанцам мира, добра и согласия. Біз біргеміз!

22 марта – 22 апреля

Популяризатор государственного языка и знаток казахских обрядов Канат Тасибеков считает, что Наурыз надо модернизировать.

– Меня удивляет, почему маркетологи до сих пор обходят вниманием этот праздник, – говорит он. – Если была бы разработана соответствующая обрядность и под нее налажено производство, предположим, стандартизированного наурыз-көже, то этот товар уходил бы с лету… Не думаю, что я один об этом задумывался, но ни у кого руки не доходят «раскрутить» этот праздник так, чтобы он занял подобающее ему место. Для идеологов работы, связанной с празднованием Наурыза, непочатый край.

«Родителями» одного из самых древних праздников человечества, уходящего корнями в седую старину (историки говорят, что ему пять тысяч лет), являются степняки-кочевники. Радуясь возрождению к жизни всего сущего на земле, они и сами обновлялись. Чистили свои жилища и все вокруг них, вывешивали на солнце свои одежды и нехитрое убранство дома, устраивали скачки, прыгали через высокий костер, парень и девушка взлетали в небо на качелях, а в каждом доме был накрыт щедрый стол для всех.

Но на долгие 70 лет Наурыз ушел в подполье. Потом пришли новые времена – и его вернули народу. Но если сравнивать со встречей Нового года, то Наурыз пока сильно проигрывает. В первую очередь потому, что не разработана его обрядность применительно к городским условиям.

Не нужно думать, что Новый год, который так любят в странах постсоветского пространства, сразу стал праздноваться в том формате, в котором мы его знаем. Он является изобретением советских идеологов. В 1929 году Рождество Христово, а вместе с ним и Дед Мороз как чуждые, пугающие советских детей буржуазные элементы были упразднены. Пионеры распевали в те годы: «Не морочьте нам голову, нам не надо попа и елку». Но через несколько лет Сталин решил, что советскому народу нужен какой-то объединяющий праздник. В 1935 году в газете «Правда» была опубликована статья первого секретаря Киевского обкома партии Павла Постышева, где он призывал отмечать новый пролетарский праздник – Новый год. Он писал, что «елка является прекрасным развлечением для детей». Дома пионеров получили образцы сценария для его празднования, и в канун 1937 года в Москве в Доме Союзов состоялась образцовая Всесоюзная елка, где Дед Мороз в окружении девочек-снегурочек приветствовал лучших учеников страны.

Советские идеологи смогли за короткий срок даже не возродить, а соз­дать фактически новый праздник. Гастрономическая составляющая Нового года тоже была привлекательной – шампанское, мандарины, оливье… Прошло всего лишь несколько лет – и все это стало восприниматься, будто так было испокон веков.

А вот наш славный Наурыз, вернувшись к нам в конце 80-х из большевистского забвения, все еще не занял подобающего ему места. Пока мы его только любим – горячо и всей душой, а вот с достойной ему оправой – обрядностью – вышла заминка.

Считаю, что этот улыбчивый праздник весны и возрождения жизни нерационально и неразумно встречать в квартирах. Наурыз придумали люди, не слезавшие с коня, и его нужно проводить на ипподромах, там есть где развернуться играм кочевников. Начинать можно с конного шествия из центра города, к которому по дороге будут присоединяться люди. Но для этого надо расписывать сценарии, разработать образ Қыдыр-ата, который благословляет в Наурыз все семьи.

Если создать правильную обрядность и атрибутику, то Наурыз может и должен иметь немалую коммерческую составляющую. Удивляюсь, почему бизнесмены до сих пор не обратили на это внимания и не раскрутили «фишку». Тема интересная, имеющая огромный потенциал. У меня у самого есть много наработок, но пока я больше занят популяризацией государственного языка. Однако в будущем, возможно, вплотную займусь и этим вопросом.

В СМИ обещают, что скоро Наурыз будет праздноваться по-новому. Что-то уже делается. После шумной критики потихоньку, например, отходим от VIP-юрт, куда запускали только начальство. С этим праздником, повторюсь, вообще идет большая недоработка со стороны идеологов, которые работают по совершенно неприемлемым для современной жизни лекалам.

Взять хотя бы такой вопрос: если в Алматы и других южных городах Казахстана Наурыз можно смело праздновать 22 марта, то в Костанае или Петропавловске праздничный наурыз-көже замерзает на лету, не успев перелиться в чашу. В Астане я видел однажды, как люди 22 марта пришли на площадь в дубленках, потому что на улице стоял почти 30-градусный мороз. Не думаю, что горожане и их гости испытывали в тот день радость. Поэтому, на мой взгляд, надо бы разработать график народных гуляний с учетом погодных условий. Наурыз ведь вообще-то длится целый месяц, и на севере его можно было бы праздновать и 22 апреля.