Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ

Как может сказаться на инфляции в Казахстане большой оборот российских рублей, ответил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Конечно, есть определенная взаимосвязь с тенге. Дело в том, что мы также импортируем товары из России. Мы же очень тесно работаем и с Россией, и с другими приграничными странами. Поэтому это такой взаимопоток, который и давит на тенге, и укрепляет его.

Что касается притока рублей, здесь, наверное, должна быть какая-то определенная работа по притоку долларов, чтобы наш тенге стабилизировался. Потому что от курса тенге также в определенной степени зависит ход инфляции. Соответствующие работы, я уверен, Нацбанком проводятся", – ответил спикер.