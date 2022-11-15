Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?

Ситуация в Атырауской области, как, впрочем, и по стране в целом, неутешительная. Полицейские сводки практически еженедельно пестрят заголовками о задержании реализаторов синтетики. Незаконные психотропные препараты конфискуют в аптеках, жилых домах и даже в продуктовых магазинах!

«У 48-летней гражданки изъято 29 штук трамадола и 11 штук тропикамида. Установлено, что данная гражданка в январе допустила аналогичное правонарушение и привлекалась к ответственности за торговлю психотропными препаратами», – читаем очередной релиз пресс-службы ДП. Сообщается, что только с начала этого года выявлено более двадцати подозреваемых в незаконной продаже психотропных препаратов.

Быстрый рост числа наркозависимых вызывает серьезную обеспокоен­ность не только среди полицейских и медиков. Звучат заявления, что это зло наносит значительный урон генофонду нации. Увеличению масштабов трагедии способствует тот факт, что на смену так называемым обычным наркотикам пришли новые психоактивные вещества. Их отличает относительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие и быстрое формирование зависимости. В таких условиях наркомания признана в Казахстане одной из угроз национальной безопасности.

По словам экспертов, популярна «синтетика» и в Атырау. Употреб­ление таких наркотиков выявить очень сложно. Они не имеют определенного цвета или запаха, не могут быть обнаружены поисковыми собаками, их не выявить в организме стандарт­ным анализом мочи. «Синтетика» без проб­лем пересылается по почте, пересекает границы.

Как говорят в областном наркологическом диспансере, бытует мнение, что трамадол помогает героинщикам «слезть» с иглы. Однако замена одного наркотика другим лишь усугубляет форму наркозависимости и серьезно бьет по здоровью, особенно по интеллекту человека.

По сведениям полиции, массовый оборот синтетических наркотиков в регионе начался два-три года тому назад. В основном их распространение ведется бесконтактным методом – путем «закладок». Схема уже отработана: администратор, лаборатория, кладмены, расфасовщики и закладчики. При этом все они не знакомы друг с другом. Оплата услуг – путем перечисления через kiwi-кошелек, очень редко через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Кстати, синтетические наркотики не дешевле обычных, стоимость грамма колеблется в зависимости от вида. Но они доступнее и привлекательнее для молодежи тем, что их можно приобрес­ти в любое время на определенных сайтах. Тяжело пресекать эти преступления и потому, что если для наркотиков растительного происхождения нужны площади, определенный «уход», то синтетические изготавливаются в доморощенных лабораториях, которые не занимают много места. В прошлом году полиция, например, обнаружила лабораторию, которая располагалась в обычной квартире одной из много­этажек Атырау.

В этом году Казахстан предложил Международному комитету по конт­ролю над наркотиками (МККН) ООН включить препарат трамадол в список наркотических средств. Ввиду отсутствия соответствующих рекомендаций МККН законодательных оснований для отнесения указанных веществ к наркотическим средствам не установлено. Но Министерством здравоохранения РК направлены предложения в МВД о рассмотрении возможности внесения в этот список лекарственных средств с международными непатентованными наименованиями «трамадол», «тропикамид» и «зопиклон», вызывающих «аптечную наркоманию».

МВД уже направило письмо в МККН ООН. Срок рассмотрения предположительно может занять от нескольких месяцев до года.

«В порядке статьи 3 Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года инициирован вопрос об изменении утвержденных данным документом базовых списков наркотиков путем уведомления Генерального секретаря ООН о способности того или иного вещества быть предметом зло­употребления и вызывать аналогичные вредные последствия, что и наркотические средства. В свою очередь Генеральный секретарь препровождает это уведомление и любые сведения, которые он считает относящимися к делу, всем сторонам Комиссии ООН по наркотическим средствам и Всемирной организации здравоохранения, которая принимает окончательное решение о признании вещества наркотиком», – разъяснили процедуру в Минздраве.

По официальным статистическим данным службы охраны психического здоровья, в 2018 году в республике зарегистрировано 136 смертельных исходов в результате токсического действия психоактивного вещества, в 2019 году – 66, в 2020 году – 72, в 2021 – 74. За 2022 год данных пока не поступало. Отсутствуют сведения и по летальным исходам в результате употребления трамадола и тропикамида. Вот только это не значит, что их действительно нет.