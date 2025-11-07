Как не утратить нравственные ориентиры под влиянием цифровых технологий

Сенат
132

Очередное заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось сегодня,  сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Как не утратить духовные и нравственные ориентиры под влиянием цифровых технологий? Как эффективно использовать потенциал искусственного интеллекта для продвижения национальных ценностей в соответствии с требованиями времени – обсудили представители интеллигенции и экспертного сообщества в ходе встречи в Национальном музее РК.

Приветствуя участников заседания Ұлттық мүдде, Маулен Ашимбаев отметил масштабы влияния процессов глобальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта на все сферы общественной жизни и деятельности: от образа миропорядка и до системы ценностей, мышления и поведения. В этих условиях, как он подчеркнул, важной задачей является определение ценностных ориентиров и путей их адаптации к новым реалиям, а также синхронизации с требованиями времени через новые инструменты. Спикер Сената подчеркнул, что приоритетное внимание идеологической работе в этом направлении уделяет в своих выступлениях Глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании поставил конкретную задачу по преобразованию Казахстана в по-настоящему цифровую страну в течение трех лет. Этот процесс придаст новый импульс укреплению национальной идентичности. Надеемся, что в ходе встречи будут всесторонне обсуждены эти направления и вопросы использования цифровых технологий для продвижения национальных ценностей, а также озвучены новые предложения», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Как отметил Спикер Палаты, сегодня человечество вступает в новую технологическую эру. Если в прошлом году бизнес инвестировал в сферу искусственного интеллекта более 250 млрд долларов, то показатели этого года выросли в разы. Кроме того, в прошлом году 78 процентов мировых компаний подтвердили, что используют искусственный интеллект. Это также говорит о сверхвысоких темпах развития и внедрения в нашу жизнь искусственного интеллекта. В этой связи Маулен Ашимбаев отметил, насколько важно разглядеть возможности цифровой эпохи, и не воспринимать ее в качестве угрозы, а наоборот укрепить национальный и цифровой иммунитет. 

«В целом национальные ценности, невзирая на происходящие перемены и смену эпох, должны быть прочным фундаментом и верным ориентиром для нас. Вместе с тем особое значение имеют такие общечеловеческие понятия, как честность, трудолюбие и ответственность. Мы должны приложить общие усилия, чтобы транслировать национальные ценности в цифровое пространство. То есть, цифровизация – эффективный механизм продвижения национальных ценностей в современном мире. Цифровую эпоху важно рассматривать как возможность, а не как угрозу», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами также выступили  директор Национального музея РК Берик Абдыгалиулы, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, заслуженный деятель Казахстана Баянгали Алимжанов, ректор Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Арман Жудебаев, художественный руководитель театра «Жастар» Нурканат Жакыпбай,  CEO CodiPlay Данабек Калиаждаров, заведующая отделом КИСИ при Президенте РК Салтанат Ермаханова, художник Сырлыбек Бекботаев, директор научно-инновационного центра «Искусственный интеллект» Astana IT University, Бейбит Абдикенов, член Клуба экспертов при Сенате Жанерке Кочйигит  и другие.  

Кроме того, в рамках заседания Ұлттық мүдде состоялась презентация проектов, разработанных при помощи новых технологий представителями творческих индустрий, в том числе ÓzgeEpic, лингвистами, студентами, искусствоведами, художниками и другими специалистами разных сфер. Среди проектов – веб-портал E-museum с визуальными и интерактивными технологиями, которые позволяют пользователям из любого уголка мира насладиться национальным культурным наследием с помощью 3D-моделей. Также участники заседания ознакомились с проектами для распознавания и анализа рунического письма через оптическое и интеллектуальное распознавание символов, обучения казахскому языку посредством мобильной игры Steppe Games, изучения национальной литературы, истории и искусства – «Аудиофонд казахской литературы», Коркыт, Oyu Resonance.
 

#Сенат #ИИ #мораль

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
У школы – новоселье!
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Расширяя деловое взаимодействие
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Лауреаты премии «Дарын» определены
Какой я вижу свою Родину
Сформировать культуру диалога
Тенденции и возможности цифровой эпохи
Ресурсы нужно экономить
Найти и сохранить
Магнит для денег
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Интеллектуальную собственность – из тени
В Казахстане создадут цифровую платформу по защите прав инт…
Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ
Перспективы развития АПК области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]