Как оживить умолкшие страницы?

фото автора и Игоря Бургандинов

О том, что необходимо сделать для спасения национального культурного наследия, мы беседуем с директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и информации РК Жандосом Болдыковым.

– Жандос Бекдильдаевич, сегодня сложилась такая ситуация, когда редкие, уникальные издания, хранящиеся в частных собраниях, необорудованных библиотеках, да и просто забытые на чердаках и подвалах, погибают, мы навсегда и безвозвратно их теряем...

– Этой весной в нашей стране прошли грандиозные паводки, в результате которых в сельских библиотеках и частных собраниях пострадали редкие книги, раритетные издания, рукописи. В предыдущие годы во многих регионах горели леса, от пожаров страдали многие аулы и поселки, редкие книги, хранившиеся в частных домах, также пострадали. Между тем в частных коллекциях жителей нашей страны находятся очень ценные и редкие издания. Ведь в отдаленных районах, селах из поколения в поколение передается древнее письменное наследие – шежiре, рукописи, письма. Однако необходимых условий для их хранения владельцы обеспечить не могут: книги ветшают, их уничтожают насекомые-вредители. А среди таких изданий встречаются единичные экземпляры, больше таких нет во всем мире.

– Какой же Вы видите выход из ситуации?

– Только в централизованном государственном хранилище возможно создать условия, которые обезопасят манускрипты от наводнений, огня, других катаклизмов, краж и варварского воздействия человека. Мы приглашаем частных владельцев рукописей и редких книг к нам с тем, чтобы хотя бы снять копию с их изданий.

В центре имеется хорошая материальная база, уникальная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Реставрация – процесс длительный. После тщательного сканирования книги специалисты делают ее обрезку и верстку, затем она выкладывается на сайте и распечатывается в виде факсимильной копии для экспозиции. Много запро­сов мы выполнить не можем ввиду малого количества специалистов узкой специальности. К тому же в Казахстане учебные заведения реставраторов не готовят. Такие специальности есть в вузах многих стран, но не у нас. Получается, нужно расширять штаты, дополнительно приглашать реставраторов.

– Вы работаете в центре с 2019 года. Что, помимо срочного спасения редких книг, Вы видите первостепенным в своей работе, какие долгосрочные цели ставите?

– Главная наша задача – сделать Центр рукописей единым республиканским хранилищем и научным учреждением, где будет аккумулирован весь фонд рукописей и редких книг нашей страны. Почти в каждой казахстанской библиотеке, музее, архиве и вузе есть свои фонды рукописей и редких книг, а единого хранилища по всей стране до недавнего времени не было. Открытие нашего центра было приу­рочено к Международной выставке ЭКСПО-2017. Тогда со всей страны в столицу привезли на показ редкие издания, их увидели десятки тысяч гостей. Касым-Жомарт­ Токаев, пребывавший тогда в должности председателя Сената, посетил наш центр, ознакомился с книжной экспозицией и оставил запись в книге пожеланий. Это был для нас хороший знак – государство уделяет внимание сохранности этой части культурного наследия.

Наши специалисты из отделов реставрации, нау­ки, выставок создают возможности для пользования электронными копиями редких книг всеми желающими, введения их в научный оборот. Мы делаем их доступными для специалистов и читателей со всего мира. Коллектив у нас небольшой – в штате 23 человека, а чтобы изучать и сохранять на должном уровне книжное наследие, необходимо как минимум 60 специалистов. Нам нужны знатоки арабского, чагатайского, персидского и древнетюркского языков. В Казахстане их мало, и они на вес золота. И еще нам очень нужны специалисты по реставрации, поскольку одна из сильнейших лабораторий страны находится именно в нашем центре. По уникальности оборудования мы сейчас выходим на первое место в республике. Однако в отделе реставрации у нас работают только четыре человека, а фронт работы очень большой.

– Между тем профессия реставратора стала востребованной во всем мире. Видимо, сейчас вопрос стоит таким образом: обучать наших реставраторов за рубежом или же открыть обучение по этой специальности в Казахстане?

– Пока мы отправляем людей на краткосрочные курсы для повышения квалификации и обмена опытом. Специалисты центра проходили обучение в России, Иране, Турции, Южной Корее и Армении. Естественно, проблему это не решает, поскольку такому специалисту важна хорошая теоретическая подготовка.

Между тем профессия реставратора, думаю, по сложности сравнима с работой хирурга. Ответственность большая, а сама работа – вредная. В старых книгах зачастую живет масса бактерий, грибков, приходится обрабатывать их химическими препаратами.

За рубежом работа реставратора высокооплачиваемая, там такие специалисты ценятся очень высоко. В Индии, к примеру, действует Национальный центр искусств имени Индиры Ганди, в котором имеется большой отдел реставрации. Он централизованно обслуживает запросы государственных культурных учреждений всей страны. Музеи, библиотеки, архивы направляют к ним на реставрацию самые редкие и ценные издания. Возможно, и нам нужно перенять такой опыт, организовать единый центр реставрации на базе нашего учреждения, в котором могли бы трудиться лучше специалисты со всей страны.

Думаю, нет необходимости покупать дорогостоящее реставрационное оборудование в каждое учреждение по стране, поскольку в регионах оно будет простаивать ввиду малого использования и отсутствия высококвалифицированных работников. Вся техника, приобретаемая государством, имеет срок использования, по завершении которого она просто списывается и утилизируется. К сожалению, бывают случаи, когда списывается почти неис­пользованное оборудование.

– Какие самые ценные, на Ваш взгляд, книжные «жемчужины» уже собраны в центре?

– Наш общий фонд составляет более девяти тысяч книг разного направления, а редкий фонд состоит из двух тысяч экземпляров, куда входят рукописи и книги на арабском, персидском, чагатайском, латинице и других языках. Основное их содержание – история, культура, наука, религия и философия. В 2022 году совместно с Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCIСA) мы впервые создали каталог книг нашего фонда на арабском шрифте. Среди ценных приобретений – рукопись «Шарх аль Исагуджи» автора Хусам ад Дина аль-Хорезми. Эта работа написана как комментарий к учебнику логики Асира ад Дина Абхари «Китаб аль Исагуджи». Не менее важна копия XII века «Дивани Хикмет» Ходжи Ахмета Ясауи. Есть у нас и копия труда «Джамиу ат Таварих» Кадыргали-бека Джалаири – казахского летописца, политического и общественного деятеля.

Также наше ценное достояние – «Таварих Чингис Нама», другое популярное ее название – «Шаджаратуль Атрак» или «Таварих Салатин Тюрк». Это рукопись на тюркском языке, переведена на персидский язык, содержит важные исторические данные, которых нет в других исторических источниках. Она является ценным источником по истории Казахстана средних веков.

– Однако сейчас у Центра рукописей и редких книг нет своего здания, видимо, и возможности хранения пополняемой коллекции ограничены?

– Собственное специализированное помещение однозначно нужно. У нас есть предложение построить научный комплекс, в которым будут храниться рукописи и редкие книги, а ученые – работать в лабораториях, читальных залах. Каждый наш гражданин, а также иностранные гости смогли бы в комфортных условиях изучать историю и культуру Казахстана, ведь во многих зарубежных странах среди людей бытует мнение, что истории Казахстана всего лишь 30 лет. Однако в библиотеках мира хранятся десятки рукописных трудов и книг известных ученых средневековья, повествующих о нашей древней государственности на множестве языков.

По мере возможности мы стараемся их изучать своими силами. У нас в коллективе работают ведущие востоковеды и культурологи. К примеру, Алмат Абсаликов – уникальный специалист, знает арабский, персидский и чагатайский языки, много лет учился в Иране. Благодаря ему мы нашли за рубежом более 130 книг, связанных с историей Казахстана, и все их оцифровали. Сделали факсимильные копии 30 редких книг и выставили их в читальном зале. Теперь стоит задача сделать точную копию каждой книги, но физически это трудно, поскольку процесс долгий и затратный. Также и в отделе реставрации у нас сильный коллектив, возглавляет его известный на весь мир специалист Сырым Ботабеков, который уже сам обучает специалистов по всему Казахстану. Электронные версии сканированных редких книг мы начали загружать на библиотечный сайт KAZNEB – все библиотеки Казахстана выкладывают туда свои фонды.

– Пока такого здания нет, нужно собирать централизованный фонд раритетов в имеющемся хранилище?

– Собирать нужно, но проблематично. Организации, у которых есть редкие фонды, отдавать их нам не хотят, поскольку считают достоянием только своего учреждения. Такой подход препятствует целостному изучению истории Казахстана, порождает местечковость, сложности доступа и изучения рукописей.

История Казахстана должна быть единой. Каждое событие в нашей истории нужно доказать документально. Для этого нужны признанные меж­дународным научным сообществом рукописи, документы, исторические карты. Понятно, что в обычных сельских и районных библиотеках, даже в вузах, редкие книги легко потерять, уничтожить и даже похитить. На примере библиотек Ватикана, Матенадарана, Сулеймание мы видим, что только крупные централизованные хранилища могут обеспечить необходимые условия хранения, изучения и безопасности манускриптов.

Надеюсь, в скором будущем мы к этому придем, будет создан нормативно-правовой акт, согласно которому все ценные рукописи и редкие фонды передадут нам. Мы их возьмем на учет, под охрану государства. И это будет уже на века.

– В других странах, к примеру, в России, Турции, ученые организовывают экспедиции, выезжают в села, отдаленные регионы, выделяют средства на выкуп редких книг...

– Действительно, наши соседи – Узбекистан, Россия – отправляют экс­педиции по своим регионам при поддержке спонсоров. В отдаленных районах, селах собирают редкие старинные издания. В некоторых странах аналогичные учреждения платят от 100 до 20 тысяч долларов владельцам за одну редкую книгу в зависимости от ее ценности. И нам нужна поддержка неравнодушных граждан в деле сбора древних рукописей. Если бы спонсоры помогли нам организовать поездки по регионам, а также купить ценные книги, они бы оказали неоценимую услугу Казахстану. В текущем году при поддержке Министерства культуры и информации мы впервые выехали в регионы нашей страны в поисках рукописей. Специалисты центра побывали в четырех областях, выявили и привезли на безвозмездной основе около 50 оригинальных текстов. За рубежом регулярно проводятся выставки и аукционы редких книг, на которых выставляют издания, напрямую связанные с древней и средневековой историей нашей страны, ведь пока большинство источников находится за пределами нашей страны. Поэтому иностранные специалисты обладают преимуществом в изучении истории Казахстана. Сложилась парадоксальная ситуация: чтобы изучать историю Казахстана, нужно ехать за рубеж.

– Какие меры центр предпринял для создания реестра фонда редких книг и рукописей по всему Казахстану?

– Мы уже направили запросы в библио­теки, музеи, архивы по всей республике с просьбой предоставить всю информацию о раритетных изданиях, рукописях, находящихся в их ведении. Однако в ответах зачастую нет конкретики. В большинстве книгохранилищ нет арабистов, к примеру. Значит, там не могут разобраться со своими редкими фондами. Когда мы приезжаем к ним, видим редкие книги и спрашиваем о том, почему нам не сообщили, то они обычно отвечают, что на арабском и других языках они не читают, какую ценность их книги представляют, не знают.

Бывают случаи, нам дают информацию о том, что в их фондах есть пять ценных редких книг, а когда мы к ним приезжаем, то выясняется, что их гораздо больше. Никто их там не изучает, не работает с ними, потому что нет специалистов. С другой стороны – много редких книг и рукописей разными путями вывезено за границу, и теперь они там вполне официально стоят на полках крупных библиотек, музеев и частных коллекций. Мы уже обнаружили много рукописей, написанных нашими учеными и философами, в разных уголках планеты. Так, в библиотеках Великобритании и Франции имеется много важных книг и рукописей, связанных с Казахстаном. Остается только просить новых владельцев сделать нам копии.

Поэтому сейчас так важно организовать государственный учет редких и ценных изданий. После этого возможности их вывоза за границу резко сократятся. Прямо сейчас нужно организовывать экспедиции в регионы, работать с коллекционерами, чтобы спасти наше книжное и рукописное наследие.