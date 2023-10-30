Как работали столичные больницы после отключения электричества

В больницах и роддомах происшествий не зафиксировано

Фото: пресс-служба акимата Астаны

О том как работали столичные больницы во время блэкаута в Астане, рассказал первый заместитель акима города Нурлан Нуркенов на брифинге «По актуальным вопросам в сфере электроэнергетики в Астане», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В больницах и роддомах происшествий не зафиксировано. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Никакой угрозы их жизни и здоровью нет», – сообщил Нурлан Нуркенов.

По его словам, все больницы города имеют генераторы, к которым они подключаются самостоятельно в период отсутствия электричества. Больницы районов Алматы и Байконыр, с помощью генераторов, частично подключили электричество в медицинских организациях. То есть, по словам спикера, в приоритете подачу электричества осуществляют в отделение реанимации и интенсивной терапии, также в операционных блоках.

Отмечается, что свет в остальных отделениях и палатах больниц отсутствовал по причине того, что в первую очередь, с помощью генераторов и целесообразного использования его мощностей, подключаются отделение реанимации и операционные блоки.

По информации акимата, после проведения аварийных работ, электричество вернулось во все отделения больниц.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.

В пресс-службе столичного ДП проинформировали о том, сколько ДТП произошло во время блэкаута в Астане.