Как развивались события в ночь убийства Салтанат Нукеновой, рассказал Айтбек Амангельды

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О разговоре с сестрой и событиях той роковой ночи суду поведал брат Нукеновой Айтбек Амангельды, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Верховный суд

Напомним, сегодня продолжился открытый судебный процесс в отношении Куандыка Бишимбаева. 

Брат убитой рассказал, что его последний разговор с сестрой состоялся в ночь с 8 на 9 ноября. Она показалась брату расстроенной и плачущей.  

«Она мне позвонила в 00.40 9 ноября. Я спал, проснулся, она спросила, дома ли я. Я сказал: «Да, дома». Она говорит: «Я сейчас приеду. Я ухожу от Куандыка, я устала». Спустя 24 минуты спросил, едет ли она и когда приедет. В 02.05 часов был маяк с её телефона. Я перезвонил, но она скинула. Когда она звонила в 00.40, я проверил её локацию, телефон находился в ресторане. Чуть позже, уже в 2 часа ночи, когда был маяк, я снова проверил местоположение. Она находилось в соседнем здании Talan Towers, там есть гостиница. Я решил, что, скорее всего, она пошла туда переночевать. Утром в 07.46 часов я написал ей. Её геолокация показывала, что она до сих пор находится где-то в районе здания Talan Towers. Я понимал, что, скорее всего, в 07.46 утра она всё ещё спит, и подумал позже ответит», – рассказал брат погибшей.

Далее, на работе он увидел, что его сообщение было прочитано в обед. Он решил, что она ответит позже. Примерно в 20 часов вечера ему позвонила подруга Салтанат, чтобы уточнить, правда ли то, что пишут в новостях об убийстве Салтанат.

«Согласно геолокации, она была дома. Я выехал туда и параллельно начал звонить и Куандыку, и  Бахытжану, и всем родственникам, чьи номера у меня были. Я приехал к дому, никто не открывал, я стучал в квартиру родителей. Потом я позвонил в полицию, на что мне ответили, что это правда, что Салтанат убита. И сказали, что нужно проехать в гастроцентр. Я не поверил этому. Возможно, оператор ошибся. В это время позвонил отец, чтобы выяснить, что происходит», – продолжил он.

Айтбек Амангельды зашел с бокового входа в гастроцентр, его не пустили наверх. Следователи подтвердили, что сестра была убита, на месте работают криминалисты. Куандыка Бишимбаева, по словам полиции, уже увезли. 

Сегодня Айтбек Амангельды показал фото избитой Салтанат.

Ранее 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу. Бишимбаев заявил, что не признает вину.

Брат подсудимого, который обвиняется по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении», заявил, что не знал, что Салтанат умирает.

#суд #убийство #Куандык Бишимбаев #Салтанат Нукенова

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