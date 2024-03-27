Отобраны присяжные по делу Бишимбаева

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева.

«В состав присяжных заседателей отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные. Следующее заседание суда, которое пройдет в открытом режиме, назначено на 16:00 часов 27 марта», - говорится в сообщении Верховного суда.

9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.