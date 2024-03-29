Дело Бишимбаева: Фото избитой Салтанат продемонстрировал присяжным ее брат

Скандалы, Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Открытый судебный процесс в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева продолжается с участием суда присяжных заседателей, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Верховный суд

Казахстанцы продолжают следить за резонансным судом по делу об убийстве его жены Салтанат Нукеновой.

Сегодня брат убитой Айтбек Амангельды рассказал, как Бишимбаев познакомился с его сестрой, как долго и навязчиво ухаживал.

Он отметил, что до официального сватовства, не знал жениха сестры. Потерпевший также описал поведение Куандыка Бишимбаева во время проведения обряда кудалык.

«Куандык словно не участвовал там, он смотрел в потолок, у него был потерянный взгляд», – отметил Айтбек Амангельды.

Первые тревожные знаки брат Салтанат заметил во время свадьбы.

«Куандык грубо разговаривал с персоналом.  Для нее подобное поведение неприемлемо, и она сделала замечание. Началась ссора», - рассказывает он.

Вторым моментом, на котором акцентировал внимание брат убитой, был инцидент после свадьбы, когда он пришел поздравить семью Бишимбаевых с Новым годом. 31 декабря 2022 года к ним также приехали родственники Куандыка без предупреждения. Салтанат решила сделать им ответный подарок и подарила духи, которые ей дарил муж. Куандык затеял скандал по этому поводу. 

«Его родители сделали ему замечание, он в грубой форме ответил, что отец испортил ему жизнь и вышел», – отметил Амангельды.

Айтбек стал свидетелем еще одного случая в тот день. 

«Дети брали подарки из-под елки, зашел Куандык и начался второй инцидент. Он был возмущен тем, что без его ведома взяли подарки», – рассказал брат Нукеновой.

Как рассказала позже сама Салтанат брату, ее муж в тот вечер «перевернул стол с посудой, едой». Для  брата Нукеновой это было первым триггером.

По его словам, 20 марта Нукенова прислала свое фото с синяками, он решил поехать в дом Бишимбаевых. В квартире, где проживала молодая семья, сестры не оказалось, в последующем встревоженный брат нашел ее в квартире родителей Куандыка, проживающих по соседству.  

Скриншот видео

«Я сказал: собирай вещи, мы уходим, она ответила, что это ее жизнь и брак, она постарается его сохранить и что она любит Куандыка», – вспоминает Амангельды.  

Напомним, любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.

Ранее 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу. В тот же день Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью. Он также утверждал, что у него не было возможности рассказать свою историю на досудебном расследовании.

Брат подсудимого, который обвиняется по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении», заявил, что не знал, что Салтанат умирает.

 

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