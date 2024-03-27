Родственник Бишимбаева: Я не понимал, что Салтанат умирает

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Брат главного фигуранта дела заявил, что не может сказать: виновен он или нет, сообщает Kazpravda.kz

Фото из соцсетей

Главное судебное разбирательство над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, продолжается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Вторым  подсудимым является родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которого обвиняют по статьям: «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».

В ходе заседания он заявил, что в полной мере не знает, совершил ли он преступление.  

«Я признаюсь, что, действительно, просил удалить видеозапись, также просил отнести телефон Салтанат домой. Не знаю, я совершил ли преступление, но просто на тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает или умерла», - заключил Байжанов.

Напомним, дело экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева рассматривается судом присяжных.

Бишимбаев своей вины не признает.

Процесс прошёл в открытом режиме.

На заседании сторона гособвинения зачитала обвинительный акт по делу.

Дальнейшие заседания будут проходить в прямом эфире.

Сегодня утром прошла процедура отбора присяжных заседателей. Из явившихся в суд 102 кандидатов отобраны 12 присяжных (10 основных и 2 запасных).

Отбор проходил в закрытом судебном заседании ввиду законодательных ограничений в целях обеспечения безопасности присяжных заседателей.

Следующее заседание намечено на 29 марта.

9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

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