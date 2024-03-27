Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжился процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым с участием присяжных заседателей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На судебном заседании Куандык Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокойстью.

«У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершено не было. Не признаю вину. Я не совершал умышленное убийство человека с особой жестокостью», - заключил подсудимый.

Процесс прошёл в открытом режиме.

На заседании сторона гособвинения зачитала обвинительный акт по делу.

Дальнейшие заседания будут проходить в прямом эфире.

Сегодня утром прошла процедура отбора присяжных заседателей. Из явившихся в суд 102 кандидатов отобраны 12 присяжных (10 основных и 2 запасных).

Отбор проходил в закрытом судебном заседании ввиду законодательных ограничений в целях обеспечения безопасности присяжных заседателей.

Следующее заседание намечено на 29 марта.

9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.