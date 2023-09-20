Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?

Ради будущего

Кестутис Янкаускас, посол Европейского союза в Казахстане:

– The Global Methane Pledge (Глобальное обязательство по метану, GMP) – это коллективное обещание нашей планете и будущим поколениям. Метан – парниковый газ, который еще больше ускоряет изменения климата.

Мы должны помнить, что для поддержания пригодного для жизни климата на планете нам нужно сократить выбросы парниковых газов на 43% к 2030 году. И необходимо всем вносить вклад в достижение этой цели.

Европейский союз находится в авангарде по выполнению этих обязательств, но ему нужны парт­неры. Необходимо приложить большие усилия не только ради будущего планеты, но и ради самих себя: нам здесь и сегодня нужны более чистый воздух, питьевая вода и более здоровая окружающая среда.

Глобальное потепление ощущается в центре большого Евразийского континента, а в Центральной Азии – вдвое сильнее, чем где-либо на планете. Некоторые считают, что усилия по сокращению выбросов метана обходятся слишком дорого. Но разрушительные последствия изменения климата будут стоить гораздо дороже. Нехватка воды уже ощущается, и если не предпринимать никаких действий, живительной влаги для питья, для наших городов, а также для орошения будет все меньше и меньше.

На протяжении десятилетий Европейский союз был и остается главным торговым партнером Казахстана. Это стабильный рынок с огромным оборотом. Совместимость систем торговли выбросами, механизмы корректировки углеродных границ (CBAM) и переход ЕС к «Зеленому соглашению» – тенденции, которым необходимо следовать. Придерживаясь этого курса, республика сможет получать продукцию, которая станет более конкурентоспособной не только на европейском рынке, но и во всем мире.

Казахстан уже взял на себя обязательства в рамках своих нацио­нальных определяемых взносов (NDCS). Почему бы не включить в них и метан? Страны с переходной экономикой продвигаются быстрее, когда они внедряют новейшие технологии, инвестируют в будущее, а не в прошлое.

Во всем мире растет конкуренция за критически важные ресурсы, инвестиции и доступ к рынкам. И здесь репутация имеет большое значение. Почему бы не добавить к хорошей репутации Казахстана еще один «зеленый» ярлык с обязательством по сок­ращению выбросов метана? Это безрисковое решение – выигрышный билет, который не только повысит международный имидж страны, но и откроет дос­туп к различным программам и механизмам помощи со стороны ЕС: как технологическим, так и финансовым.

ЕС готов поддержать Казахстан и других стран-подписантов в выполнении обязательств, но также важно заручиться и в полной мере использовать поддержку международных финансовых институтов, в частности ЕБРР и других ключевых игроков, таких как Коалиция за климат и чистый воздух, Глобальная инициатива по метану, ЮНЕП.

Сейчас самое подходящее время для принятия правильного решения в преддверии COP28 в Дубае.

Новые инвестиции

Хусейн Озхан, директор ЕБРР в Казахстане:

– Казахстан первым в Цент­ральной Азии обязался достичь углеродной нейтральности к 2060 году и принял соответствующую стратегию на национальн­ом уровне. В своем недавнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность исполнения взятого обязательства для будущего процветания страны и его народа.

Метан – недолговечный загрязнитель климата, влияние которого составляет примерно половину чистого прироста глобальной средней температуры по сравнению с доиндустриальным периодом. Ускоренное сокращение его выбросов в секторах энергетики, сельского хозяйства и отходов считается единственной наиболее эффективной стратегией в достижении цели по удержанию повышения температуры на планете на уровне 1,5˚C.

Безусловно, Казахстан должен использовать свои огромные ресурсы возобновляемой энергии – ветер и солнце – для ускорения отказа от ископаемых ресурсов, таких как уголь, нефть и газ.

Но мы все понимаем, что и нефть, и газ будут продолжать играть роль в экономике Казахстана в ближайшее десятилетие. Поэтому республике необходимо подготовиться к приграничному углеродному налогу и законодательству по сокращению выбросов метана (на стадии подготовки) Европейского союза, которые направлены на снижение импорта углеродо- и метаноинтенсивных сырьевых товаров, таких как нефть и газ.

Технологии для снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе уже имеются. Они являются коммерчески окупаемыми с периодом возврата инвестиций в диапазоне от 6 месяцев.

Присоединившись к 150 странам – подписантам Глобального соглашения по сокращению выбросов метана (Global Methane Pledge), Казахстан получит доступ к технологиям и финансированию, которые необходимы для достижения сокращений.

Надеюсь, что Казахстан присоединится к соглашению на предстоящей 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае и продемонстрирует свою приверженность цели достижения углеродной нейтральности.

Потенциал для стратегии

Бахыт Есекина, член Совета по «зеленой» экономике при Президенте РК, д. э. н., профессор, директор НОЦ «Зеленая академия»:

– В сентябрьском Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз отметил важность перехода к «зеленой» экономике и реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, приоритетом которой является снижение выбросов парниковых газов.

Как известно, наша страна, подписав Парижское соглашение в 2015 году, приняла на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году на 15–25%. В соответствующий список по рекомендации МГЭИК (Межгосударственная экспертная группа по исследованию климата при ООН) включены шесть газов, включая углекислый газ и метан.

В Казахстане в АО «Жасыл Даму» много лет ведутся работы по инвентаризации и мониторингу выбросов парниковых газов. Однако метан, на долю которого приходится 30% современного потепления, обусловленного ­антропогенной деятельностью, еще не включен в Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2022–2025 годы, несмотря на то, что многие совместные предприятия нефтегазового сектора, такие как КПО, НСОС и другие, уже самостоятельно разработали свои методики исчисления выбросов метана и успешно ведут мониторинг.

В этой связи участники II Климатического диалога, организованного научно-образовательным центром «Зеленая академия» совместно с Комитетом по вопросам природопользования Мажилиса Парламента и Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке международных партнеров и участии представителей дипломатических миссий, госорганов, нефтегазовых компаний, исследовательских центров и НПО, отметили, что Правительству для успешной реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана и выполнения принятых международных климатических обязательств необходимо присоединиться к Глобальному обязательству по метану, позволяющему открыть доступ к новым технологическим возможностям, а также привлечению «зеленых» инвестиций в декарбонизацию нацэкономики и повышению устойчивости и качества жизни казахстанцев.

Как сокращать эмиссии?

Георгий Сафонов, к. э. н., координатор проекта SIPA OECD⁄IDDRI⁄EFI в Центральной Азии, заместитель директора Европейского института леса (Финляндия):

– Согласно официальным данным, эмиссии метана в Казахстане сократились более чем в два раза с 1990 по 2012 год. Однако, согласно Национальной инвентаризации парниковых газов, в последнее десятилетие они увеличились почти на 20%.

Основными источниками выбросов сегодня являются животноводство (38%), нефтяная промышленность (24%), уголь (13%), отходы (10%), природный газ (8%).

Можно ли снизить выбросы метана в стране в ближайшее десятилетие? Прогнозы показывают, что добиться этого крайне сложно. Однако попробуем заглянуть в детали.

Нефтегазовый сектор. Все крупные международные компании, работающие в стране, объявили о целях сокращения выбросов метана: Shell на 50% от уровня 2016-го к 2030 году, TotalEnergies на 80% от 2020-го к 2030-му, а Eni на 30% за этот же период, Chevron – на 50% от уровня 2016-го к 2028-му.

Технологии сокращения утечек и технологических выбросов, а также утилизации метана давно разработаны и апробированы, они могут быть использованы и на объектах других компаний отрасли. Снижение эмиссий на 30% и более – вполне реалистичная задача.

Уголь. Наибольшие объемы выбросов метана происходят при подземной добыче угля. При открытом способе (на разрезах) они достаточно невелики. В крупнейшем угольном бассейне Казахстана (Карагандинском) большая часть угля добывается в шахтах. Есть много технологий улавливания и последующего использования шахтного метана. Потенциал сокращения эмиссий тут огромен. Кроме того, в долгосрочной перс­пективе спрос на казахстанский уголь, вероятно, будет снижаться.

Отходы. Большие объемы метана образуются на свалках и полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). По данным Института экологических и энергетических исследований EESI, 1 млн тонн отходов генерирует 12,2 тыс. кубометров метана каждый день.

Во многих странах реализуются многочисленные проекты по «добыче» свалочного метана, его утилизации или сжиганию для энергетических нужд. В период действия Киотского протокола до 2012 года были инициированы сотни подобных проектов, многие из них получили финансирование с мирового углеродного рынка. Технологии доступны и показали высокую эффективность.

В Казахстане есть большой потенциал для подобных проектов. Сократить эмиссии метана в этом секторе можно почти до нуля, особенно если создать условия для углеродного кредитования.

Животноводство. Производство крупного рогатого скота – основного источника метана в отрасли – в последние годы растет. Снижение эмиссий возможно за счет спе­циальных уменьшающих внут­реннюю ферментацию добавок в рацион скота, изменения моделей питания, замещения КРС другими видами мясных пород и птицы.

Борьба с выбросами метана становится глобальной задачей. Например, США и Канада (большие объемы выбросов во всех секторах), Бразилия и Аргентина (животноводство с доминированием КРС), Нигерия и Норвегия (доминирующая нефтяная отрасль), Индонезия и Австралия (ведущие производители угля) находятся в числе подписантов GMP.

Международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк развития и другие, поддерживают метановые инициативы стран, как и в целом политику декарбонизации экономики. Бывают и случаи, когда они отказывают в финансировании проектов, увеличивающих эмиссии метана, как, например, случилось с отказом в предоставлении 200 млн долларов для крупного мясопроизводителя Marfrig (Бразилия) от Inter-American Development Bank, хотя этот заем был запланирован для плана «зеленого» развития компании.

Климатические соображения становятся не только доминантой международной политики, но и моделей развития бизнеса. Национальная цель по достижению углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, очевидно, предполагает и решительное сокращение эмиссий метана. Координация усилий с другими странами и партнерами может дать дополнительный импульс для решения этой непростой задачи.

Реальный бизнес поддерживает

Руслан Мукангалиев, управляющий по охране окружающей среды КПО:

– Казахстан и его партнеры в нефтегазовой отрасли признают важность снижения выбросов метана для смягчения последствий климатических изменений. В этой связи наша компания также принимает активное участие в реализации различных инициа­тив и программ, направленных на повышение экологической безопасности и стабильности производства.

Партнерство по нефти и газу, а таже метану 2.0 (OGMP 2.0) – это флагманская стратегия Прог­раммы Организации Объединенных Наций по отчетности и уменьшению влияния метана от нефтегазовой отрасли. OGMP 2.0 – единственная всеобъемлющая система отчетности на основе измерений для нефтегазовой отрас­ли, которая повышает точность и прозрачность данных.

Программа OGMP 2.0 ставит перед собой амбициозную цель – уменьшить негативное влияние метана в нефтегазовом секторе. Она особенно важна, учитывая, что метан является одним из наиболее сильных парниковых газов, активно способствующих глобальному потеплению. Присоединение участников нефтегазового сектора к этой инициативе не только поможет улучшить экологическую обстановку, но и станет значимым шагом на пути к созданию более устойчивого и экологически безопасного будущего.

Наша компания поддерживает этот глобальный проект. Усилия направлены на улучшение показателей в области экологии, в том числе через сокращение выбросов метана и использование более чистых технологий.

Одной из основных задач является обнаружение и устранение утечек метана. Эти действия не только способствуют безопасности, но и обеспечивают уменьшение воздействия на окружающую среду. На основе международного опыта и собственных данных мы разработали методику расчета выбросов метана, которая существенно повысила точность оценок и позволяет эффективно управлять процессами на предприятии.

Мы убеждены, что сотрудничество – ключ к успеху в этой важной задаче. Поэтому мы взаи­модействуем с местными и меж­дународными организациями, а также с государственными институтами Казахстана для эффективной реализации программы OGMP 2.0 и других экологических инициатив.

Следуя принципам устойчивого развития и социальной ответственности, компания продолжит активные действия по сокращению выбросов метана. Она полностью поддерживает намерение Министерства экологии и природных ресурсов РК о возможности присоединения к Глобальному обязательству по метану и готова оказать всестороннюю поддержку по внедрению существующих и будущих экологических программ в Казахстане.