Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
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Марина Демченко, Валерия Прохорова
На проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генассамблеи ООН будет обсуждаться и климатическая повестка, в том числе борьба с выбросами метана. Стоит отметить, что к глобальным метановым обязательствам – новой инициативе, предложенной в 2021 году на СОР26 в Глазго, присоединились уже 150 стран. Мотивации у всех разные, но цели – общие. Каковы перспективы Казахстана по реализации Парижских соглашений, в том числе по присоединению к Глобальному обязательству по метану? Об этом рассуждают международные и национальные эксперты – участники II Климатического диалога, состоявшегося в Астане.