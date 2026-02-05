Как сохранить водоемы страны?

Экспертное мнение
12
Владимир Олещенко, основатель и руководитель компании Birch, экоактивист

На V заседании Нацио­нального курултая Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев обозначил экологию как один из ключевых приоритетов развития страны, поскольку вопросы сохранения биоразнообразия и воды имеют основополагаю­щее значение. Озвученные Президентом предложения – вектор для конкретных и прак­тических решений.

фото предоставлено спикером В. Олещенко

Говоря об экологии, мы чаще всего фокусируем внимание на крупных реках, водохранилищах и трансграничных водных ресурсах. А за пределами повестки остается огромный и уязвимый пласт – малые реки и ­водоемы, с которых и начинается реальная деградация водной системы страны. По различным гид­рологическим и научным оценкам, на территории ­Казахстана более 85 тыс. рек и временных водотоков и примерно 48 тыс. озер.

Малые реки и водоемы составляют более 80% всей водной сети в республике, но при этом они слабо мониторятся, практически не включены в программы восстановления, первыми принимают на себя удар загрязнений и климатических изменений. А ведь это капилляры водной системы, поскольку питают крупные реки, формируют уровень грунтовых вод, обеспечивают водой сельские районы, поддерживают локальные экосистемы.

Не секрет, что к основным источникам загрязнений относятся не только объекты промышленности и сельского хозяйства, но и коммунальные сточные воды, стоки малых предприятий, отходы населенных пунктов без современных очистных сооружений. Мы, как представители сферы экологии, считаем, что загрязнение малых рек – не «экологическая мелочь». И это далеко не локальная, а национальная проблема.

Почему? Достаточно проанализировать последствия. Ухудшение качества питьевой воды, рост заболеваний в сельских регионах, снижение урожайности, деградация пастбищ и экосистем – лишь верхушка «айсберга». Фактически малые реки представляют собой ранний индикатор водного кризиса. Если они исчезают, следующими становятся средние и крупные водоемы.

Отсюда логичный вопрос: что можно и нужно делать для спасения малых рек и водоемов? Назову лишь те решения, которые считаю основными. Это модульные и децентрализованные системы очистки, биоремедиация (с использованием растений, бактерий, микроорганизмов), цифровой мониторинг качества воды, восстановление прибрежных экосистем, реализация региональных проектов с быстрым эффектом.

На сегодняшний день в Казахстане уже есть компании, где успешно реализуют подобные подходы. Это как частные инжиниринговые компании, внедряющие локальные очистные сооружения и сис­темы повторного использования воды, так и стартапы, работающие в сфере экологического мониторинга и биотехнологий. Считаю, что спасение малых водных объектов должно начинаться с признания их ценности, инвентаризации текущего состояния и запуска пилотных проектов на местном уровне. Важно, чтобы такие инициативы сопровождались прозрачными данными, отличались вовлеченностью местных сообществ и имели возможность масштабирования на всю республику.

#экология #водное хозяйство #Нацкурултай

Популярное

Все
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Подписан меморандум о создании нового производства
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
Депутаты поддержали проект новой Конституции
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Признание мудрого руководства
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Снова видеть!
Приоритеты двусторонней повестки
Отменены фиктивные решения акимов
Проверка готовности к паводкам
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Парламентская реформа – пример равновесия сил
На площадке АДГС обсудили подходы к продвижению антикоррупц…
Прорыв в будущее
Устранить асимметрию банковских рисков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]