На V заседании Нацио­нального курултая Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев обозначил экологию как один из ключевых приоритетов развития страны, поскольку вопросы сохранения биоразнообразия и воды имеют основополагаю­щее значение. Озвученные Президентом предложения – вектор для конкретных и прак­тических решений.

фото предоставлено спикером В. Олещенко

Говоря об экологии, мы чаще всего фокусируем внимание на крупных реках, водохранилищах и трансграничных водных ресурсах. А за пределами повестки остается огромный и уязвимый пласт – малые реки и ­водоемы, с которых и начинается реальная деградация водной системы страны. По различным гид­рологическим и научным оценкам, на территории ­Казахстана более 85 тыс. рек и временных водотоков и примерно 48 тыс. озер.

Малые реки и водоемы составляют более 80% всей водной сети в республике, но при этом они слабо мониторятся, практически не включены в программы восстановления, первыми принимают на себя удар загрязнений и климатических изменений. А ведь это капилляры водной системы, поскольку питают крупные реки, формируют уровень грунтовых вод, обеспечивают водой сельские районы, поддерживают локальные экосистемы.

Не секрет, что к основным источникам загрязнений относятся не только объекты промышленности и сельского хозяйства, но и коммунальные сточные воды, стоки малых предприятий, отходы населенных пунктов без современных очистных сооружений. Мы, как представители сферы экологии, считаем, что загрязнение малых рек – не «экологическая мелочь». И это далеко не локальная, а национальная проблема.

Почему? Достаточно проанализировать последствия. Ухудшение качества питьевой воды, рост заболеваний в сельских регионах, снижение урожайности, деградация пастбищ и экосистем – лишь верхушка «айсберга». Фактически малые реки представляют собой ранний индикатор водного кризиса. Если они исчезают, следующими становятся средние и крупные водоемы.

Отсюда логичный вопрос: что можно и нужно делать для спасения малых рек и водоемов? Назову лишь те решения, которые считаю основными. Это модульные и децентрализованные системы очистки, биоремедиация (с использованием растений, бактерий, микроорганизмов), цифровой мониторинг качества воды, восстановление прибрежных экосистем, реализация региональных проектов с быстрым эффектом.

На сегодняшний день в Казахстане уже есть компании, где успешно реализуют подобные подходы. Это как частные инжиниринговые компании, внедряющие локальные очистные сооружения и сис­темы повторного использования воды, так и стартапы, работающие в сфере экологического мониторинга и биотехнологий. Считаю, что спасение малых водных объектов должно начинаться с признания их ценности, инвентаризации текущего состояния и запуска пилотных проектов на местном уровне. Важно, чтобы такие инициативы сопровождались прозрачными данными, отличались вовлеченностью местных сообществ и имели возможность масштабирования на всю республику.