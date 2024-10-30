Как строится город Алатау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области реализуются градостроительные инициативы, охватывающие 373 населенных пункта, включая недавно образованный город Алатау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Сообщается, что разрабатывается проект детальной планировки восточной части города Алатау, что также является частью стратегии по привлечению инвестиций в регион. Ранее в мае был утвержден генплан нового города, цифровая база передана в РГП «Госградкадастр».

«Уже направлены бюджетные заявки на проектирование основных зон города Алатау. Работа по актуализации градостроительной документации продолжается, с акцентом на необходимость соблюдения требований и стандартов. На основании совместных проверок с прокуратурой Алматинской области составлены заключения о действиях МИО, что указывает на активный контроль и анализ работы по реализации градостроительных проектов», – сообщили в областной администрации.

Одновременно с этим, утверждена межрегиональная схема территориального развития Алматинской агломерации, что подчеркивает значимость интеграции различных территорий и их грамотного управления. Также заключено дополнительное соглашение на корректировку генплана города Қонаев.