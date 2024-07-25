Как украшают Астану к предстоящим Всемирным играм кочевников

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Малые архитектурные формы установлены в различных частях города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Акимат Астаны

Эти элементы отражают богатое культурное наследие кочевых народов, их традиции и обычаи. Особое внимание уделено символике, характерной для кочевой культуры, также представлены исторические и мифологические образы.

Различные инсталляции размещены в районе Нура в Центральном парке, Парке влюбленных, возле ТРЦ «Азия парк», на территории ипподрома «Казанат», где будет проводиться ряд состязаний, на железнодорожном вокзале, у сквера «Театральный» и рядом с отелем «Radisson» и других частях города.

С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира. Во всех районах города идет активная подготовка. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

#Астана #Всемирные игры кочевников #скульптуры

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