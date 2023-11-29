Как в Риддер тепло возвращали

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В городе горняков совершили, кажется, невозможное – в самые сжатые сроки восстановили полуразрушенную теплоэлектроцентраль.

фото из открытых источников, фото автора

На этой неделе в Риддере отпали последние сомнения нас­чет того, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме. Котлы среднего давления уже в работе, на двух агрегатах высокого давления начались пусконаладочные работы, третий введут в эксплуатацию к середине декабря.

– Установлено новое оборудование взамен отслужившего больше 50 лет, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. – Для полноценной работы в зимний период достаточно двух котлов среднего давления и двух – высокого. И два агрегата еще находятся в резерве.

Риддер – таежный город, но даже для неизбалованных теплом местных жителей минувшая зима стала тяжелым испытанием. В результате аварийного состояния теплоэлектроцентрали населенный пункт оказался на грани замерзания.

Вся страна следила за сводками, когда пришлось вводить режим ЧС техногенного характера, вести экстренные ремонты. Как подсчитали в городском акимате, ТЭЦ останавливала работу 84 раза! Из 223 суток отопительного периода температурный график срывался на протяжении 179 дней. Проще говоря, в квартирах горожан практически всегда было холодно.

«Казправда» постоянно рассказывала о ситуации в городе горняков. Напомним «аварийную» хронику.

23 октября 2022 года: на ТЭЦ вышла из строя система подачи угольной пыли, выяснилось, что исчерпан запас мазута.

31 октября: авария на котле высокого давления № 6.

5 ноября: полетел насос системы золоудаления, затопило багерную станцию, отключился котел № 1.

6 ноября: из-за образовавшегося свища остановлен котел № 6.

19 января: полностью сгорел тракт топливоподачи.

28 января: пожар на кровле щита управления котла № 6, повреждение 40 контрольно-измерительных приборов.

21 марта: загорание на силовых кабелях двух котлов высокого давления.

23 марта: хлопок угольной пыли на тракте топливоподачи, обрушение ограждающих конструкций котельного цеха на площади 80 кв. м…

Риддер спасали всем миром. Во время январских 30-градусных морозов из областного центра для школ и больниц прислали локальные электрокотлы. Как только их стали подключать, посыпалось изношенное оборудование на подстанциях и линиях. Ремонтные бригады восстанавливали электроснабжение в круглосуточном режиме.

К экстренным ремонтам на ТЭЦ подключились сотрудники градообразующей компании Риддера, специалисты из Усть-Каменогорска. Бригады работали на восстановлении тракта топливоподачи без перерыва, посменно. Местный машиностроительный завод изготовил комплектующие, областная энергокомпания заменила сгоревшие кабели.

На протяжении недели – с момен­та январского пожара и до запуска нового транспортера – топливо для котлов подавали вручную. Во дворе установили подъемный кран: бадьи с углем поднимали на крышу, выгружали через проем в кровле и лопатами перекидывали в тележки.

В местном акимате отчитывались: если в первый день получалось подавать 4 тонны в час, то на третий-четвертый день наловчились ежечасно загружать в печь по 12 тонн. Люди работали сутками, без выходных – лишь бы удержать систему, лишь бы разморозить город!

В пик холодов в Риддере поднялось целое волонтерское движение – горожане делились в соцсетях адресами стариков, которые грелись под одеялами и не выходили из дома. Доставляли им электрообогреватели, продукты. Помогали чем могли.

Недобрые руки

Дважды за минувшую зиму в Риддере объявляли техногенную ЧС местного масштаба – данная мера позволила задействовать средства областного бюджета для устранения аварий на частной теплостанции. Как констатировал бывший глава региона Даниал Ахметов, ТОО, являвшееся собственником городской ТЭЦ с 2018 года до 18 января 2023-го, на протяжении четырех лет не проводило никаких ремонтов, не инвестировало в модернизацию. По итогам республиканского аудита объект вошел в «красную» зону с износом оборудования свыше 70%.

Само население в жалобах в Астану и в соцсетях задавалось вопросом: почему же Даниал Ахметов все предыдущие четыре года в упор не замечал, что предприятие жизнеобеспечения деградирует? Сотрудники теплостанции еще в 2021 году прямо говорили ему об этом в обращении и в открытом письме. Что мешало бывшему руководителю области услышать специалистов?

В ходе внеплановой проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго по Восточно-Казахстанской области, было выявлено 198 нарушений!

– У ТЭЦ не было паспорта готовности на период отопительного сезона, – рассказал руководитель департамента Мейрамбек Кабдолдаев. – Часть контрольно-измерительных приборов и устройств защиты не действовала. Сведения о сбоях оборудования передавали с опозданием.

Выяснилось также, что на предприятии эксплуатировали основное оборудование и системы управления 1960-х годов. Город обогревали котлы 1956–58-х годов. В ходе прокурорской проверки также возникли вопросы к финансовой деятельности бывших собственников: с осени 2022-го по январь 2023-го ТОО допустило рост кредиторской задолженности до 2,3 млрд тенге. Предприниматели выводили деньги?

Пришедший в январе новый собственник теплостанции (цитируем бывшего акима ВКО Даниала Ахметова) оказался еще хуже – кредиторская задолженность увеличилась до 3,3 млрд тенге. С марта в связи с тем, что новый собственник самоустранился от управления предприятием, местной исполнительной власти пришлось полностью взять заботы на себя. К тому моменту долг перед подрядчиками, участвовавшими в устранении аварий, составил 2,7 млрд тенге.

Больше месяца – с февраля по март 2023 года – теплостанция оставалась без поставок угля из-за накопленного перед угольным разрезом долга в 1,6 млрд тенге. Начались перебои и с обеспечением мазута – по той же причине: долги перед поставщиком превысили 200 млн тенге.

Областной исполнительной власти пришлось вновь вводить режим ЧС местного масштаба, договариваться с энергопредприятиями Усть-Каменогорска. Привлекать их финансовые средства и специалистов.

Мошеннические схемы

В июле Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о задержании члена совета директоров и экс-президента АО «Риддер ТЭЦ». Месяц назад, в октябре, в АФМ уточнили: бывших руководителей теплостанции подозревают в мошенничестве с причинением государству ущерба на сумму 4,1 млрд тенге.

«Причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ, – значилось в официальном сообщении. – В период с 2018-го по 2022 год бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ использовали фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов. А в уполномоченный орган представляли поддельные отчеты».

Как подчеркнули в агентстве, принятыми в ходе следствия мерами, а также в рамках работы комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-министра РК обеспечено возмещение причиненного ущерба путем передачи ТЭЦ в госсобственность. Оценочная стоимость предприятия – 5,5 млрд тенге.

Полтора месяца назад в ходе рабочей поездки в Риддер Премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил: Риддер ТЭЦ пришла в упадок в результате политики предыдущих собственников, которые не вкладывали деньги в ремонт и модернизацию оборудования. Глава Правительства поручил ускорить процесс передачи предприятия в коммунальную собственность.

По графику

«Казправда» не раз рассказывала об обещании областной исполнительной власти подготовить городскую ТЭЦ к очередному отопительному сезону. С мая здесь приступили к подготовительным работам.

Всего тепловую энергию на Риддер ТЭЦ вырабатывают шесть котлов – три среднего давления (№ 1, 2, 3) и три – высокого (№ 4, 5, 6). В проектно-сметную документацию включили капитальный ремонт всех агрегатов плюс реконструкцию систем топливо­подачи, бойлеров, насос­ной и мазутной станций, зданий и сооружений, магистральных и внутриквартальных сетей, золо­отвала…

Общая стоимость работ – 8,4 млрд тенге, в том числе 7,3 млрд – на ремонт основного производственного оборудования, 1,1 млрд – на обновление сетей. Примерно 500 млн тенге выделил областной бюджет на реконструкцию инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.

Огромный объем взял на себя градообразующий горно-обогатительный комплекс. Компания выделила 2 млрд тенге. Как объяснили горняки, дело вовсе не в благотворительности. Пятая часть населения Риддера – работники рудников, фабрики, машиностроительного завода, металлургического комплекса, и компании далеко не безразлично, какие условия у людей в квартирах.

В июле средства на реконструкцию оборудования и сетей поступили из резерва Правительства. В августе аким области Ермек Кошербаев, взявший ситуацию в Риддере на личный контроль, сообщил: на теплоисточнике в три смены работают 400 человек, отставаний от графика нет. В начале сентября глава городской исполнительной власти Даулет Батырбаев уточнил: к розжигу готовы два котла среднего давления, на очереди – опрессовка, пусконаладочные работы, выход на режимные параметры.

В конце этого же месяца возобновилось горячее водоснабжение социальных объектов – детских садов, школ, больниц, а следом – жилых многоэтажек. С 7 октяб­ря – по графику – в городе горняков стартовал отопительный сезон. На первом этапе нагрузку на себя взяли два агрегата среднего давления.

– Сейчас практически завершены работы на котлах высокого давления, – сообщили в городском акимате. – На объекте продолжают ремонтные работы 16 подрядных организаций.

У теплостанции заключены договоры на поставку топлива, создан запас из 338 тонн мазута и 11,5 тыс. тонн угля. Вагоны приходят регулярно, перебоев нет, все под контролем. Другими словами, есть надежда, что отопительный сезон-2023⁄2024 в городе горняков пройдет в штатном режиме.

Вроде бы можно закрыть тему, теплостанция вернулась в собственность государства. Но, как говорится, осадок остался. Хочется понять: кто все-таки в ответе за то, что спасать предприятие жизнеобеспечения пришлось за счет крупных вложений из бюджета, то есть денег налогоплательщиков, ценой героических усилий простых сварщиков, монтажников, электриков, механиков, инженеров? С чьего попустительства частная компания имела возможность бесконтрольно проворачивать финансовые схемы, похищать миллиарды?

Будем надеяться, что правоохранительные органы дадут ответы на эти вопросы, а государство извлечет урок.

#ТЭЦ #Риддер #ремонт

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