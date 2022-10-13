Как в столице решаются вопросы долгостроев

К 2019 году в столице насчитывалось 16 тысяч семей-дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. За три года подавляющее большинство из них отпраздновали долгожданное новоселье, вопросы трех тысяч решатся уже в этом и следующем году. Подробнее об этом рассказано в документальном фильме «Комфортный город», который вышел на телеканале Астана, передает официальный сайт городского акимата

На естественном желании людей обзавестись собственным жильем сыграли недобросовестные застройщики. К 2019 году в Астане насчитывалось более 150 проблемных долевых объектов, 16 тысяч семей оказались и без денег, и без недвижимости.

«Я купила квартиру в 2014 году для мамы. Но, увы, попала в руки недобросовестных застройщиков. Таких нас были тысячи, было очень стыдно перед мамой, что я не могу сдержать свое обещание перевезти ее поближе к себе», - рассказывает свою историю астанчанка Гульнара Исабаева.

В одних долгостроях не было проектно-сметной документации, в других квартиры были проданы дважды, а иногда и трижды, в третьих был поднят каркас, который оказался аварийным. Были и такие объекты, где все работы замерли на уровне котлована. По каждому из них был составлен пошаговый план мероприятий. Причем владельцы недвижимости могли контролировать ход работ.

«Государство в рамках программы «Нурлы жер» предоставило нам возможность построить собственный дом в течение двух лет. Мы проект разработали, положительное заключение госэкспертизы получили. Алгоритм был отработан, я не приходила и не металась из кабинета в кабинет, воспринимали нас не как людей с улицы, а как коллег и партнеров. 30 ноября 2021 года мы получили наконец-то ключи. Я своей квартиры ждала больше 8 лет. Это для меня очень большая радость», - поделилась Исабаева.

Отметим, наболевший вопрос за три года решили для 14 тысяч семей. По двум тысячам работа в самом разгаре. Часть отметит новоселье в этом, часть - уже в 2023 году. По поручению Главы государства ведется системная работа по завершению долгостроев.