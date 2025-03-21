Как воспитать счастливых детей

Судя по скопившимся за почти три года благодарственным письмам от различных государственных органов и общественных организаций, работу областного филиала республиканского общественного объединения родителей «Сенімен Болашақ» в регио­не оценили. К слову, в их числе есть и почетная грамота от Министерства культуры и информации РК.

Укрепление семейных ценностей, ответственное отношение к супружеству и браку, привлечение внимания общества к важности вопросов осознанного родительства – это на самом деле простые правила воспитания счастливых детей.

По словам руководителя облфилиала ОО «Сенімен Болашақ» Айгуль Нурмаганбетовой, в декабре прошлого года рес­публиканское объединение отметило трехлетие работы по формированию в обществе культуры осознанного родительства. Называя себя мостиком между школой и родителями, беседуют с мамами и папами на все интересующие и тревожащие их темы. Готовы в объединении работать и с родителями особенных детей. Здесь также нужна прежде всего родительская осознанность. Члены объединения опираются в работе на компетентных местных и республиканских экспертов. Помощь оказывают активисты из целевой родительской аудитории. Те, кто проникается, готовы продвигать идеи «Сенімен Болашақ».

Объединение заключило меморандумы с управлением образования, департаментом полиции, другими ведомствами, работает и по отдельным запросам. Судя по поступающим обращениям, их работа в обществе все более востребована.

В активе полезных дел «Сенімен Болашақ» – первый перевод на казахский язык книги известного педагога Шалвы Амонашвили «Гуманная педагогика». Изданы пять томов произведений казахского поэта, мыслителя Машхура Жусупа, которыми бесплатно обеспечены 100 школ, 100 библиотек, в том числе два университета и по четыре школы, мечети, библиотеки Акмолинской области.

– Сила «Сенімен Болашақ» в том, что мы работаем по общественному запросу. За три года о нашем объединении узнали во всей области, у нас появились единомышленники. С гордостью можем сказать, что большая часть родителей, с которыми мы разговаривали в течение этого времени, теперь знают, что такое осознанный подход к родительству, воспитанию детей. Это понятно по обратной связи, задаваемым вопросам, посеще­ниям психологических консультаций, – говорит Айгуль Нурмаганбетова.

Дети воспитываются на примере своих родителей. Это аксиома. Потому главный посыл нашего объединения – осознанное родительство, что означает нести ответственность за то, какой опыт ребенок вынесет из своего детства. Здесь не устают подчеркивать: осознанный родитель – не идеальный родитель, а тот, кто чувствует, понимает чаяния своего ребенка, уважает его мнение, несет ответственность за него.

По словам Айгуль Нурмаганбетовой, принципы «Сенімен Болашақ» трансли­руют челленджи-манифесты, такие как «Тектілер ту көтереді, тексіздіктер шу көтереді» – «Благородные люди и те, кто далек от этого, находятся по разные стороны. Только нам решать, на какой стороне будем мы», «Дастархан басында өсек емес, өсиет айтайық» – «За трапезой не пустословить, а вести глубокие беседы» и другие. То есть задача объединения – не учить родителей воспитывать детей, а повышать их информированность.

В объединении призывают всех мам и пап размышлять, мотивируют к повышению психолого-педагогической грамотности. Этот формат работы так и называется «Ой айту емес, ой ояту». Например, в рамках модели «Ақылмен оқып, жүрекпен жеткіз» мы проводим тренинги, групповые консультации с родителями. Всего разработано пять форматов работы, а также десять тематических направлений, таких как репродуктивное здоровье, противодействие буллингу и кибербуллингу, сохранение семей и профилактика разводов и так далее.

В офис областного филиала можно прийти для получения психологической консультации. Психолог объединения Сауле Исаева не только ведет работу с общественностью, но и проводит индивидуальные консультации для родителей и детей.

Поскольку цель создания республиканского общественного объединения родителей – формирование культуры осознанного родительства, то важная составляющая работы – социологичес­кие исследования, помогающие выявить общественную проблему. К примеру, в 2023 году в стране провели опрос на тему «Портрет современного родителя». Он показал, что воспитанием в основном занимаются женщины. В Акмолинском филиале объединения решили поработать над привлечением отцов к воспитанию собственных детей, для чего пошли в школы, на родительские собрания.

Запомнилась встреча с папами в одной из школ Кокшетау. Айгуль Кайратовна вспоминает: кто-то из мужчин демонстративно покидал зал, другие спрашивали: «Кто вы такие, чтобы учить нас воспитывать своих детей?», от третьих слышалось стандартное: «Работаю день и ночь, чтобы семью прокормить, кредит оплатить». Однако запомнилось то собрание другим: на следующий день в их офис за психологический консультацией пришел мужчина. Горожанин признался, с женой они в разводе, на родительское соб­рание пришел впервые за все это время только потому, что позвонили из школы. На родителя, который не видит своих детей, сильно повлияла услышанная им из уст спикера народная мудрость: «Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп бере алмайды» – «Воспитание одного отца детям сто школ не заменят»…

Сегодня отцы школьников приходят на такие родительские собрания, а также в «Сенімен Болашақ» на индивидуальные консультации психолога. Их не так много, но они есть! Конечно, локомотивом по-прежнему выступают женщины, которые звонят, записывают мужей, поскольку хотят сохранить семью либо помочь мужу избавиться от лудомании, наладить отношения с детьми. По словам психолога Сауле Исаевой, только за прошлый год к ней за консультацией лично и по телефону обратились более 100 мужчин-акмолинцев. Кому-то из них хотелось быть просто услышанным…

Ситуация медленно, но меняется. Об этом говорят и отзывы родителей, слова благодарности в адрес ОО «Сенімен Болашақ», учредителя объединения Нуркена Асанова. Акмолинцы предлагают свои идеи мероприятий, просят организовать семинары отдельно для отцов и матерей. Запрос поступил и на тему культуры поведения в социальных сетях.

В прошлом году облфилиал организовал пять обучающих семинаров для социальных педагогов, соцработников и военнослужащих местной воинской час­ти. В фокусе внимания ОО – работа со школьниками, студентами колледжей и вузов. По словам Айгуль Нурмаганбетовой, работа в этом направлении вскрыла множество проблем. К примеру, студенты не владеют даже минимальными навыками финансовой грамотности. Среди школьников имеют место буллинг и кибербуллинг, оставляет желать лучшего взаимодействие молодых мам и воспитателей дошкольных учреждений. Пока все еще незыблемым остается факт: в воспитании детей мало отцовского присутствия.

– Тема буллинга, кибербуллинга часто поднимается родителями на школьных собраниях. Однако готового рецепта, советов у нас на этот счет нет. Мы лишь стараемся вновь и вновь взывать к осознанности родителей: какой бы стресс либо тот же буллинг ни пережили ваши дети, ничего утаивать от взрослых они не станут лишь в счастливой семье. Так происходит там, где дети доверяют родителям, где нет места страху и давлению со стороны взрослых, – считает Айгуль Кайратовна.

Большую помощь объединению оказывают активисты из сельской местности, которым импонируют цели и задачи объединения.

С сентября прошлого года объединением запущен проект «Бақытты отбасы». В его рамках в Атбасаре состоялась встреча с несколькими молодыми парами, недавно вступившими в брак. Как выяснилось, молодым людям беседа, во время которой они смогли высказаться, обсудить житейские проблемы, оказалась весьма полезной. Теперь они в чис­ле единомышленников объединения.

За три года психологу Сауле Исаевой удалось сохранить три семьи, находив­шиеся на грани развода. Две пары бывших супругов смогли улучшить сошедшие на нет постразводные отношения. Кроме того, три подростка выбрались из-под гнета азартных игр. И это лишь малая часть большой работы, которую ведет в регионе общественное объединение.

Сейчас они активно работают над проектом «Жанашырлар», что переводе означает «Близкие люди, проявляющие заботу». По словам Айгуль Кайратовны, судя по растущим обращениям, объе­динению нужны помощники на мес­тах, поэтому в планах расширить свое присутствие в районных центрах, селах, чтобы охватить все сельское сообщество.