Как воспитать счастливых детей Общество 21 марта 2025 г. 8:31 9 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В объединении «Сенімен Болашақ» считают, что ответственным родителям успех в этом деле гарантирован фото из архива объединения Судя по скопившимся за почти три года благодарственным письмам от различных государственных органов и общественных организаций, работу областного филиала республиканского общественного объединения родителей «Сенімен Болашақ» в регионе оценили. К слову, в их числе есть и почетная грамота от Министерства культуры и информации РК. Укрепление семейных ценностей, ответственное отношение к супружеству и браку, привлечение внимания общества к важности вопросов осознанного родительства – это на самом деле простые правила воспитания счастливых детей. По словам руководителя облфилиала ОО «Сенімен Болашақ» Айгуль Нурмаганбетовой, в декабре прошлого года республиканское объединение отметило трехлетие работы по формированию в обществе культуры осознанного родительства. Называя себя мостиком между школой и родителями, беседуют с мамами и папами на все интересующие и тревожащие их темы. Готовы в объединении работать и с родителями особенных детей. Здесь также нужна прежде всего родительская осознанность. Члены объединения опираются в работе на компетентных местных и республиканских экспертов. Помощь оказывают активисты из целевой родительской аудитории. Те, кто проникается, готовы продвигать идеи «Сенімен Болашақ». Объединение заключило меморандумы с управлением образования, департаментом полиции, другими ведомствами, работает и по отдельным запросам. Судя по поступающим обращениям, их работа в обществе все более востребована. В активе полезных дел «Сенімен Болашақ» – первый перевод на казахский язык книги известного педагога Шалвы Амонашвили «Гуманная педагогика». Изданы пять томов произведений казахского поэта, мыслителя Машхура Жусупа, которыми бесплатно обеспечены 100 школ, 100 библиотек, в том числе два университета и по четыре школы, мечети, библиотеки Акмолинской области. – Сила «Сенімен Болашақ» в том, что мы работаем по общественному запросу. За три года о нашем объединении узнали во всей области, у нас появились единомышленники. С гордостью можем сказать, что большая часть родителей, с которыми мы разговаривали в течение этого времени, теперь знают, что такое осознанный подход к родительству, воспитанию детей. Это понятно по обратной связи, задаваемым вопросам, посещениям психологических консультаций, – говорит Айгуль Нурмаганбетова. Дети воспитываются на примере своих родителей. Это аксиома. Потому главный посыл нашего объединения – осознанное родительство, что означает нести ответственность за то, какой опыт ребенок вынесет из своего детства. Здесь не устают подчеркивать: осознанный родитель – не идеальный родитель, а тот, кто чувствует, понимает чаяния своего ребенка, уважает его мнение, несет ответственность за него. По словам Айгуль Нурмаганбетовой, принципы «Сенімен Болашақ» транслируют челленджи-манифесты, такие как «Тектілер ту көтереді, тексіздіктер шу көтереді» – «Благородные люди и те, кто далек от этого, находятся по разные стороны. Только нам решать, на какой стороне будем мы», «Дастархан басында өсек емес, өсиет айтайық» – «За трапезой не пустословить, а вести глубокие беседы» и другие. То есть задача объединения – не учить родителей воспитывать детей, а повышать их информированность. В объединении призывают всех мам и пап размышлять, мотивируют к повышению психолого-педагогической грамотности. Этот формат работы так и называется «Ой айту емес, ой ояту». Например, в рамках модели «Ақылмен оқып, жүрекпен жеткіз» мы проводим тренинги, групповые консультации с родителями. Всего разработано пять форматов работы, а также десять тематических направлений, таких как репродуктивное здоровье, противодействие буллингу и кибербуллингу, сохранение семей и профилактика разводов и так далее. В офис областного филиала можно прийти для получения психологической консультации. Психолог объединения Сауле Исаева не только ведет работу с общественностью, но и проводит индивидуальные консультации для родителей и детей. Поскольку цель создания республиканского общественного объединения родителей – формирование культуры осознанного родительства, то важная составляющая работы – социологические исследования, помогающие выявить общественную проблему. К примеру, в 2023 году в стране провели опрос на тему «Портрет современного родителя». Он показал, что воспитанием в основном занимаются женщины. В Акмолинском филиале объединения решили поработать над привлечением отцов к воспитанию собственных детей, для чего пошли в школы, на родительские собрания. Запомнилась встреча с папами в одной из школ Кокшетау. Айгуль Кайратовна вспоминает: кто-то из мужчин демонстративно покидал зал, другие спрашивали: «Кто вы такие, чтобы учить нас воспитывать своих детей?», от третьих слышалось стандартное: «Работаю день и ночь, чтобы семью прокормить, кредит оплатить». Однако запомнилось то собрание другим: на следующий день в их офис за психологический консультацией пришел мужчина. Горожанин признался, с женой они в разводе, на родительское собрание пришел впервые за все это время только потому, что позвонили из школы. На родителя, который не видит своих детей, сильно повлияла услышанная им из уст спикера народная мудрость: «Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп бере алмайды» – «Воспитание одного отца детям сто школ не заменят»… Сегодня отцы школьников приходят на такие родительские собрания, а также в «Сенімен Болашақ» на индивидуальные консультации психолога. Их не так много, но они есть! Конечно, локомотивом по-прежнему выступают женщины, которые звонят, записывают мужей, поскольку хотят сохранить семью либо помочь мужу избавиться от лудомании, наладить отношения с детьми. По словам психолога Сауле Исаевой, только за прошлый год к ней за консультацией лично и по телефону обратились более 100 мужчин-акмолинцев. Кому-то из них хотелось быть просто услышанным… Ситуация медленно, но меняется. Об этом говорят и отзывы родителей, слова благодарности в адрес ОО «Сенімен Болашақ», учредителя объединения Нуркена Асанова. Акмолинцы предлагают свои идеи мероприятий, просят организовать семинары отдельно для отцов и матерей. Запрос поступил и на тему культуры поведения в социальных сетях. В прошлом году облфилиал организовал пять обучающих семинаров для социальных педагогов, соцработников и военнослужащих местной воинской части. В фокусе внимания ОО – работа со школьниками, студентами колледжей и вузов. По словам Айгуль Нурмаганбетовой, работа в этом направлении вскрыла множество проблем. К примеру, студенты не владеют даже минимальными навыками финансовой грамотности. Среди школьников имеют место буллинг и кибербуллинг, оставляет желать лучшего взаимодействие молодых мам и воспитателей дошкольных учреждений. Пока все еще незыблемым остается факт: в воспитании детей мало отцовского присутствия. – Тема буллинга, кибербуллинга часто поднимается родителями на школьных собраниях. Однако готового рецепта, советов у нас на этот счет нет. Мы лишь стараемся вновь и вновь взывать к осознанности родителей: какой бы стресс либо тот же буллинг ни пережили ваши дети, ничего утаивать от взрослых они не станут лишь в счастливой семье. Так происходит там, где дети доверяют родителям, где нет места страху и давлению со стороны взрослых, – считает Айгуль Кайратовна. Большую помощь объединению оказывают активисты из сельской местности, которым импонируют цели и задачи объединения. С сентября прошлого года объединением запущен проект «Бақытты отбасы». В его рамках в Атбасаре состоялась встреча с несколькими молодыми парами, недавно вступившими в брак. Как выяснилось, молодым людям беседа, во время которой они смогли высказаться, обсудить житейские проблемы, оказалась весьма полезной. Теперь они в числе единомышленников объединения. За три года психологу Сауле Исаевой удалось сохранить три семьи, находившиеся на грани развода. Две пары бывших супругов смогли улучшить сошедшие на нет постразводные отношения. Кроме того, три подростка выбрались из-под гнета азартных игр. И это лишь малая часть большой работы, которую ведет в регионе общественное объединение. Сейчас они активно работают над проектом «Жанашырлар», что переводе означает «Близкие люди, проявляющие заботу». По словам Айгуль Кайратовны, судя по растущим обращениям, объединению нужны помощники на местах, поэтому в планах расширить свое присутствие в районных центрах, селах, чтобы охватить все сельское сообщество. #воспитание #объединение #Сенімен Болашақ